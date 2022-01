El creador del "Juego del Calamar" negocia una 3º temporada Información General 02 de enero de 2022 Redacción Por Leer mas ...



Sin lugar a dudas, "El juego del calamar" fue uno de los éxitos de Netflix en 2021 que, además de sumar millones de visualizaciones en la plataforma de streaming, la serie también siguió por fuera en las redes sociales, sobre todo con los challenge de Tik Tok.

Hace un tiempo, revelaron que la serie tendría una segunda temporada, sin embargo, ahora Hwang Dong-hyuk, el creador de esta historia, confesó que se encuentra negociando con Netflix una tercera entrega.

En una entrevista al medio Korea Times declaró: "Estoy en conversaciones con Netflix para una segunda temporada al igual que una tercera. Llegaremos a una decisión en breve".

A su vez, durante un especial emitido en noviembre, el creador de la serie dijo que "sentía una gran presión" tras el auge de la primera temporada y afirmó que "ya tiene una línea argumental básica para la segunda temporada" y que "todo está en su cabeza y aún está en el proceso de ordenar sus ideas".

Cabe recordar que las renovaciones por más de una temporada son un lujo que solamente se han podido permitir comedias como Grace and Frankie o Big Mouth, o las series con más público como La casa de papel, Élite, Stranger things o Los Bridgerton.

El juego del calamar obtuvo unos datos nunca vistos en Netflix: 1.650.450.000 horas consumidas en los primeros 28 días. Incluso las series más vistas hasta el momento como Los Bridgerton (625.490.000), la cuarta temporada de La casa de papel (619.010.000), la tercera de Stranger things (582.100.000) y la primera de The Witcher (541.010.000), no llegaron ni a acercarse al número de la coreana.

"Cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible... con un riesgo mortal", reza la sinopsis de esta serie que por el momento cuenta con una temporada de 9 capítulos, los cuales fueron subidos a la plataforma el pasado 17 de septiembre.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

