Conmoción: apareció en la sala mientras familiares lo velaban Policiales 02 de enero de 2022 Redacción Por La Policía había avisado a sus familiares que habían encontrado un cuerpo con las mismas características físicas, pero el hombre estaba trabajando. Sucedió en Chihuahua, México.

Un suceso realmente insólito, y a la vez conmocionante debido a la característica, tuvo como escenario a la ciudad de Chihuahua, México, donde lo que se presentaba como el deceso normal de una persona terminó en una investigación judicial, por negligencia de las autoridades del lugar.



HABIAN HALLADO

UN CUERPO

La prensa local dio a conocer que una familia recibió la dura noticia del fallecimiento de uno de sus integrantes, posterior a que la Policía encontrara un cuerpo que coincidía con sus características físicas.

Así las cosas, los uniformados se contactaron con la familia del hombre para que retiraran los restos, y procedieran a realizar el funeral.

Por entonces se conocía que Laurencio Armendáriz, el presunto fallecido, había salido de su casa para hacer un trabajo de campo.



UNA DESPEDIDA

CON HONORES

Consecuentemente, la familia organizó una despedida con honores y llevó a cabo el velorio a su memoria.

La ceremonia contó con la presencia de sus afectos más allegados.



LA APARICION

INESPERADA

Sin embargo, lo que menos esperaban fue que durante la noche de esa misma jornada, Armendáriz apareciera repentinamente en su casa.

La situación dejó atónitos a los presentes que no podían comprender lo que estaba sucediendo.



EXPLICACIONES

De inmediato se solicitaron las explicaciones pertinentes de las autoridades.

Y en ese contexto se trasladaron hasta una Comisaría, por la negligencia que se había cometido.

Fue entonces que saltó a la luz que los efectivos policiales a cargo del operativo, no entregaron los restos del "difunto" al servicio forense, razón por la cual no se habría podido identificar con exactitud el cuerpo, y se había cometido el equívoco con Armendáriz.



SOLICITUD DE

INVALIDEZ

Inmediatamente la familia de Armendáriz exigió que se invalide su acta de defunción.

Mientras tanto, la Fiscalía iniciará una investigación para determinar a quién pertenecen los restos de la persona que había sido velada.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter