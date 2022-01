Guillermo Sara anunció su retiro del fútbol profesional Deportes 02 de enero de 2022 Redacción Por El “Melli” comunicó el final de su carrera deportiva mediante sus redes sociales.

Tras su salida anticipada de Atlético de Rafaela no se sabía que podía ocurrir con su futuro y horas antes de terminar el 2021 el propio Guillermo Sara anunció su retiro del fútbol profesional.

El ‘Melli’, rafaelino de 34 años, surgido de la cantera de la ‘Crema’ anunció el fin de su carrera deportiva mediante un comunicado en sus redes sociales.

“He tomado la decisión de ponerle fin a mi carrera como futbolista profesional”, indicó el arquero que debutó en octubre del 2008 y en el 2011 consiguió el ascenso a Primera División en aquel equipo que conducía Carlos Trullet.

En el 2013 dejaba Atlético, y Rafaela, para pasar al fútbol europeo. Llegó al Betis de España donde jugó 19 partidos durante la temporada 2013/2014.

Tras su experiencia en Europa, Sara volvió al país para ser arquero de Boca y disputar el puesto con Agustín Orión. Le tocó debutar en el Xeneize nada más ni nada menos que en un superclásico de verano ante River. Jugó, entre torneo local y Copas, 32 partidos en el club de la Rivera. En 2018 pasó a Lanús donde tuvo poca participación y en septiembre de 2020 decidió volver al club que lo vio nacer futbolísticamente. Peleó en el petit-torneo por el ascenso, quedando eliminado el equipo de Walter Otta en semifinales (vs Platense en cancha de Newell’s), y en agosto último tomó la decisión de alejarse tras diferencias con el DT.

El comunicado completo que colgó Guillermo Sara en su cuenta de Instagram, mensaje que estuvo acompañado con una foto junto a su esposa e hijos.

Fin de año, fin de una etapa, fin de ciclo…

Fin.

He tomado la decisión de ponerle fin a mi carrera como futbolista profesional.

Nunca fui de aferrarme a las cosas, más bien soy de soltar, de dejar ir y de esperar con optimismo nuevas oportunidades q puedan llegar.

Tomo esta decisión no con tristeza, si no como una posibilidad de hacer algo diferente a lo q hice durante más de 16 años, y eso me resulta emocionante.

No me queda más q agradecer a todas las personas q conocí en este largo camino ( compañeros, entrenadores, médicos, kinesiólogos, auxiliares, dirigentes e hinchas) a mis representantes Eze y Brian, a mis amigos de toda la vida a mis viejos, mis hermanos y sobre todo a mi mujer y mis hijos q fueron mi fuerza y mi sostén en todo momento.

Sin más quiero quiero desearles a todos muchas felicidades y q puedan ser igual de felices de lo q fui yo jugando a la pelota.

Nos vemos por ahí, en la calle, en un café, en un bar, en la cancha… donde me gusta estar.

Abrazo enorme y gracias!!!

Guille

