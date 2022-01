El pedido especial de Messi Deportes 02 de enero de 2022 Redacción Por La Pulga pasó las fiestas junto a su familia en Rosario y deseó el fin de la pandemia por Covid-19 con un fuerte mensaje a través de las redes sociales.

"Ojalá que el 2022 traiga mucha salud, que es lo que les deseo a todos". Esas fueron algunas de las palabras que utilizó Lionel Messi para recibir el año nuevo junto a su familia en Rosario. El delantero de PSG se expresó a través de las redes sociales y agradeció el 2021 con fotos de la Copa América, de Barcelona y de su séptimo Balón de Oro.

"Solo puedo dar gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021. Más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa del virus este de mierda que nunca se termina", resaltó Messi, quien fue mucho más allá del fútbol en su última publicación en Instagram. Un mensaje que tuvo a la pandemia -hoy atraviesa su tercera ola en Argentina- como eje y que recibió casi seis millones de "Me gusta".

A diferencia de años anteriores, el dato llamativo es que la Pulga no subió imágenes de su familia ni del brindis para recibir a un 2022 que podría darle más de una alegría dentro de la cancha, sobre todo con la camiseta de la Selección Argentina.

Si bien actualmente Leo se encuentra en Rosario disfrutando las Fiestas junto a toda su familia, una vez que los festejos finalicen, el crack argentino deberá partir nuevamente a París para afrontar lo que queda de la temporada 2021/22.

El equipo comandado por Mauricio Pochettino deberá disputar su primer encuentro del año el próximo 3 de enero, frente al Vannes Olympique, por los 32avos. de la Copa de Francia, y luego tendrá que seguir peleando por el torneo de la Ligue 1.

No obstante, el gran objetivo de Messi y sus compañeros es la Champions League. En octavos, el elenco francés deberá medirse ante ni más ni menos que el Real Madrid. El duelo de ida será en el Parque de los Príncipes, el 15 de febrero, y la vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu, el 9 de marzo.



SU QUINTO MUNDIAL. Con el boleto de la Selección Argentina ya asegurado para el Mundial de Qatar 2022, Messi deberá enfocarse primero en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se aproxima. El 27 de enero la Albiceleste visitará a Chile y el 1 de febrero recibirá a Colombia.

En tanto, la segunda ventana de partidos sería el 24 de marzo de local ante Venezuela y el 29 del mismo mes contra Ecuador en Quito, sin embargo, en estos últimos dos duelos la AFA podría prescindir de la citación del rosarino para evitar conflictos con el PSG, dado que si el elenco parisino elimina al Real Madrid, debería jugar los cuartos de la Champions League la semana siguiente al duelo contra el equipo de Alfaro.

Por último, antes del Mundial, el gran objetivo de Argentina que comenzará el 21 de noviembre de 2022, el conjunto comandado por Lionel Scaloni tendrá cuatro partidos amistosos, de los cuales hay sólo uno confirmado: contra Italia en junio.

