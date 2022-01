Atlético anunció la llegada de dos refuerzos más Deportes 02 de enero de 2022 Redacción Por Sobre el cierre de año, la Crema confirmó el regreso de Marco Borgnino, quien estuvo a préstamo en Unión, y se suma el delantero Facundo Castillón, ex Chicago.

El próximo martes 4 de enero a las 8.30hs Atlético de Rafaela pondrá en marcha el 2022 con el inicio de su pretemporada, preparación que lo llevará a competir en el torneo de la Primera Nacional que iniciará a comienzos de febrero y en donde buscará ser protagonista y pelear por el ascenso.

Para dicha meta, la dirigencia y cuerpo técnico trabajan en el armado del plantel.

Sobre el final mismo del 2021 desde la Crema confirmaron dos refuerzos más. Uno conocido, formado en el club, el otro, estuvo en varios mercados en carpeta y finalmente arribará a Alberdi.

Marco Borgnino, que terminó su préstamo con Unión de Santa Fe, vuelve a Atlético y se quedará para formar parte del equipo de Rubén Darío Forestello. Por el otro, Facundo Castillón, con reciente paso por Nueva Chicago, arregló su incorporación y se lo espera para el inicio de los trabajos.



FACUNDO CASTILLÓN

El rosarino de 35 años viene de quedar libre de Nueva Chicago, luego de un reclamo salarial. Al club de Matederos había llegado en enero del 2020, luego de su paso por la segunda división de Grecia.

El ‘Pájaro’, como lo apodan, inició su carrera profesional en Argentino de Rosario, allá por el 2005. Luego tuvo pasos por Tiro Federal de su ciudad natal, Olimpo de Bahía Blanca, Godoy Cruz de Mendoza, Racing Club de Avellaneda, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Getafe de España, Lanús, Aldosivi de Mar del Plata, Levadiakos FC de Grecia y Nueva Chicago.

El acuerdo entre Atlético y Castillón es hasta el 31 de diciembre del 2022.



MARCO BORGNINO

A fines del 2020 Marco Borgnino pasó a préstamo a Unión de Santa Fe, hasta diciembre último. Desde el Tata ya se había anunciado que no iban a pedir ninguna renovación y el rafaelino debía volver a la ‘Crema’, club con el cual aún le queda un año de contrato.

La dirigencia albiceleste pudo negociar con el extremo y llegar a un acuerdo para que se quede en Alberdi. Borgnino, de 24 años, se formó en las Infantiles e Inferiores de Atlético, debutando en Primera División el 2 de junio del 2016. Ese día, por Copa Argentina, eliminó a Ferro Carril Oeste en los penales luego de terminar 2 a 2 los 90 minutos reglamentarios. Con la camiseta Celeste disputó 34 partidos y convirtió 11 goles, 8 de ellos en la Primera Nacional. Marco además registra pasos por Estudiantes de La Plata, Nacional de Portugal y lo dicho de Unión de Santa Fe.



YA SON CUATRO Y VIENEN MÁS…

Con las confirmaciones de Borgnino y Castillón, Atlético de Rafaela ya anunció cuatro incorporaciones. El primero en ser anunciado fue Guido Milán (defensor central ex Gimnasia y Tiro de Salta), Franco Faría (mediocampista ex Central Norte de Salta). Más la renovación de Claudio Bieler, que continuará en la Crema hasta diciembre de 2022.

En las próximas horas se podrían anunciar más arribos, como el del arquero Julio Salvá, con quien ya tienen todo acordado pero aún no fue oficializado.

