Empujados por las motos, crecieron poco los patentamientos de vehículos 0 KM en Rafaela

Tras tocar fondo en los dos años anteriores, con 1.622 y 1.517 unidades salidas de las concesionarias rafaelinas, en 2019 y 2020, respectivamente, los patentamientos de motocicletas empezaron a despegar este año con respecto al promedio de ese bienio con un crecimiento cercano al 25%. Por el lado de los autos, tras un primer semestre que fue para el olvido por retracción de la demanda y falta de ofertas, las operaciones de autos nuevos empezó su tenue recuperación, pero no alcanzó para revertir la tendencia de los dos años últimos.

Haciendo un repaso de la evolución de los patentamientos de ambos vehículos en los últimos 6 años hay que tener en cuenta que el pico se verificó en 2017, con 4.750 (1.764 autos y 2.986 motos). Un año antes habían sido 3.443 (1.357/ 2.086). El 2018 mostró el primer descenso bajando a 4.087 (1.699/ 2.388) y le siguieron dos caídas abruptas con: 2.731 (1.109/1.622) y 2.526 (1.009/1.517). Este 2021 cierra con 2.929.



ESTADÍSTICAS

La información suministrada por la secretaría de Hacienda y Finanzas municipal indica que durante diciembre último los patentamientos en nuestra ciudad (en los que se incluyen utilitarios, acoplados, colectivos, etc) fueron 219, contra los 186 de 2020, luego de haber caído a 160 en 2019. En el desglose de las distintas unidades, las motos aparecen liderando las inscripciones en los registros automotores de la ciudad el pasado mes con 168, contra 218 de noviembre y 192 de octubre. En similares meses de 2020 se contabilizaron 113 y 157, respectivamente.

Por el lado de los automóviles en el mes anterior se patentaron 29, 14 menos que en el 12° mes del año anterior. La venta había llegado a 45 dos años atrás. En noviembre se registraron 63, mientras que en octubre fueron 57.

En tanto, el patentamiento de los utilitarios también cayó en Rafaela en su medición entre años con 16 el pasado mes, 9 menos que en igual período de 2020 y 3 más que en 2019. Con respecto a los meses anteriores, se vendieron 30 en noviembre y 25 en octubre.



EN LEVANTADA

La venta de autos 0 km cerró 2021 con un crecimiento interanual del 11,5%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). De todas maneras, la organización aclara que el número de vehículos patentados durante diciembre de 2021 ascendió a 17.672 unidades, lo que representa una baja del 14.4% con respecto a diciembre de 2020, cuando se habían registrado 20.647. El presidente de Acara, Ricardo Salomé, destacó que "se completa 2021 con 381.777 patentamientos, y si bien son 68.223 unidades menos que las proyecciones de las 450.000 iniciales, es una cifra que no es menor y que nos lleva a destacar el enorme esfuerzo hecho por toda la cadena de valor para responder una demanda que ha sido muy fuerte durante todo el año". "Es el momento de mirar para adelante, siendo positivos y esperanzados de que vamos a un 2022 con un crecimiento de un mínimo de un 5% para poder sobrepasar los 400.000 vehículos", proyectó. Si la comparación es con su mes antecesor, se observa una baja del 38.1%, ya que en noviembre de este año se patentaron 28.534 unidades.

Con vista al año próximo, el sector anticipa que "nuevamente el punto crítico estará en la producción por falta de chips, por un tema muy preocupante como el Covid y por la restricción a las importaciones por falta de dólares".