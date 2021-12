EMERGER: Características de la variante Ómicron

La situación actual de la pandemia en nuestro territorio nacional tiene algunas características distintas con respecto a lo que venimos observando en los últimos dos años.

Actualmente las cepas predominantes son la Delta y la Ómicron y tienen como característica un ascenso abrupto de los casos teniendo por ejemplo que pasar de 33000 casos nuevos a 42.000 casos registrados de un día para el otro, teniendo en cuenta que son casos confirmados por hisopado PCR a lo cual deberemos sumarle por lo menos dos cifras iguales cada día referidos a los casos de asintomáticos.

De todas formas y afortunadamente el número de internados y de fallecidos son llamativamente menor que a los que nos tiene acostumbrados la presente pandemia.

En parte debido a la cantidad de personas con un esquema completo de dos vacunas se sabe que las cepas del tallo micro son de alta transmisibilidad, principalmente esta última y pueden infectar a los vacunados de forma leve ya que evaden la respuesta del sistema inmune, aunque con síntomas mucho más leves o de menor gravedad clínica.

Igualmente, las evidencias indican que difícilmente volvamos a transitar situaciones complejas como la de los primeros tiempos de la pandemia.

El Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de Emerger, nos indica: “Quiénes tienen las dos dosis y principalmente una tercera dosis están protegidos de síntomas graves independientemente de la contagiosidad tal como la que nos muestra Òmicron ya que se evita las formas pulmonares que suelen ser las más graves. Además, la sumatoria de vacunas da una respuesta inmune sólida en el tiempo y la inversa no se da o sea que quiénes no están vacunados, independientemente de cuál sea la cepa responsable de la enfermedad se encontrarán totalmente expuesta a la misma pudiendo ocasionarle formas graves”.

Hoy en día se sabe que la diversidad de vacunas es beneficiosa aumentando la respuesta inmune. Las vacunas todas son útiles y deben ser usadas con tranquilidad y asociadas a las medidas ya conocidas que nos irán conduciendo al final de esta pandemia.

Estamos en época de las tradicionales fiestas de fin de año y aconsejamos por lo tanto no abandonar las medidas tendientes a impedir los contagios manteniendo la costumbre de realizar las reuniones en formas no multitudinarias en patios terrazas veredas y espacios abiertos y en caso de ser cerrados ventilación cruzada constante. No compartir vasos ni platos y mantener el uso de barbijos en el trayecto de ida y vuelta y en lugares cerrados recordar el lavado de manos y el uso de alcohol sigue vigente.

Desde Emerger, la empresa de servicios de salud, indican: “Los síntomas de covid siguen siendo fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, pérdida de gusto y olfato en la sepas precedentes.

En relación a los síntomas de las cepas de circulación actual, principalmente Ómicron y en menor medida Delta estos cuadros pueden estar modificados no observándose la pérdida del gusto y el olfato, predominando el estado de astenia o cansancio, dolor de cabeza y fiebre baja menor de 37 grados también puede asociarse a cuadros digestivos de diarrea”.

Ante cualquiera de estos síntomas y siguiendo los lineamientos generales de la organización mundial de la salud la persona se debe mantener aislada y realizar una consulta telefónica o de telemedicina a los sistemas de salud quienes asesorarán en el seguimiento y control del cuadro tanto en cuanto a la evolución clínica como a la necesidad del aislamiento y la necesidad de hisopado PCR.

Recordemos que debemos aconsejarnos en fuentes confiables buscando en internet las referencias del autor, la publicación científica y las fechas en que haya emitido trabajos teniendo en cuenta la dinámica de estos cuadros a nivel mundial.

