Efectuaron amenaza de bomba en la Casa Rosada

La Casa Rosada recibió ayer una amenaza de bomba a través de un llamado al 911, lo que derivó en una inspección de rutina que no arrojó ningún tipo de anormalidad, por lo que la actividad continuó de manera habitual. Al mediodía del jueves, un hombre se comunicó con la Policía de la Ciudad al 911 y advirtió que iba a colocar un artefacto explosivo en la Casa de Gobierno.

Según los registros, la llamada provino de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. En los perímetros de Casa Rosada, el Escuadrón Antibombas realizó una investigación exhaustiva del lugar, y activó el protocolo de seguridad.

Al momento del suceso, el presidente Alberto Fernández se encontraba en su despacho junto al ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

El jefe de Estado ingresó a Casa de Gobierno a las 10.51, y luego se conoció el llamado al 911 con la amenaza. Altas fuentes en Casa de Gobierno afirmaron a NA que "se realizó una exhaustiva recorrida por todo el edificio y el perímetro sin ninguna novedad".

A la vez, aseguraron que el personal no fue evacuado dado que en la amenaza telefónica se decía que "iban a colocar una bomba" y no se encontró ningún indicio que hiciera suponer que podía ser real.

En tanto, fuentes de Casa Militar señalaron que la actividad al interior del palacio presidencial no cambió, y señalaron que las divisiones de explosivos realizaron su labor sin detectar ninguna irregularidad.