“Pedimos paciencia, el trabajo se cuadruplicó y estamos reforzando todos los equipos”

Este jueves, desde la plataforma Zoom, referentes del equipo de Salud de nuestra ciudad llevaron a cabo una conferencia de prensa en la que informaron sobre el aumento de personas que se acercan a hisopar; cómo continúa el operativo de vacunación; y los cuidados que se deben tener; entre otros temas.

En ese marco, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, dijo: “En estos últimos días ha aumentado exponencialmente la cantidad de personas que se acercan a la carpa de hisopados. Esto ha llevado al refuerzo de los equipos ya que en las últimas jornadas son aproximadamente 1.000 las personas que se acercaron a testearse. Aquí se debe aclarar quiénes deben concurrir a la carpa ya que, ante el aumento de consultas, hubo que poner prioridades”.

“Los rafaelinos y rafaelinas que deben dirigirse a la carpa ubicada en la Plaza 9 de Julio, frente al Hospital, son las personas que están con síntomas o son contactos estrechos, se los considera sospechosos y tienen, al menos, una comorbilidad”. “Les pedimos colaboración a las personas que no tienen síntomas, ni comorbilidad, ni son contacto estrecho de un positivo o sospechoso, que eviten ir a testearse solo para sacarse la duda. La cantidad de personas que tienen síntomas hoy en Rafaela son muchas y la prioridad la van a tener ellos”, remarcó.

Además, Villafañe aclaró que "la carpa trabaja a pleno y no tiene prioridad para las personas que tienen que tener un PCR para viajar. No es nuestra prioridad de hoy hisopar a esos ciudadanos y ciudadanas que deben salir de viaje porque, ante el aumento de consultas para testear, el laboratorio del Hospital se encuentra trabajando jornada completa para dar los resultados en 48 o 72 horas. Entendemos que todos queremos tener nuestro resultado a la brevedad, pero volvemos a pedir paciencia”. “Quienes presenten síntomas deben aislarse al igual que los contactos estrechos que son considerados sospechosos. Es decir que, cuando tengan su resultado, van a estar aislados. Pero, en el caso de las personas que fueron a sacarse la duda, es probable que el resultado no coincida con los tiempos que se manejan hoy en el laboratorio”, agregó. “Pedimos paciencia, el trabajo se ha cuadruplicado. Estamos reforzando todos los equipos, como el de llamados para personas positivas y para quienes son negativos; también para los positivos a quienes se les hace un seguimiento”, remarcó la funcionaria.



CONSTANCIA DE RESULTADOS

“Se puede solicitar mediante correo electrónico a [email protected] o se puede descargar en la App Cuidar o Mi Argentina. Desde los equipos municipales no se emite constancia de resultado negativo o positivo”, informó Villafañe.



VACUNATORIO

“En la carpa destinada a la vacunación, tanto por la mañana como por la tarde, se lleva adelante el operativo de acuerdo a los turnos asignados por el Ministerio de Salud. Se está vacunando a personas con su primera dosis, otras completan esquemas con la segunda y muchas reciben su tercera dosis. Todas con turnos previamente otorgados a través de un mensaje desde el Ministerio o un correo”, contó . Sobre la tercera dosis, Villafañe aclaró que “sólo pueden recibirla sin turno previo las personas mayores de 70 años. El resto de las personas deben esperar la asignación de su turno para recibirla”. En cuanto a “los niños de 3 a 11 años que no tengan su primera dosis, o deban completar su calendario, tienen que asistir al centro de salud más cercano de 10:00 a 13:00”. “En el día de ayer se incorporó un puesto de 18:00 a 21:00, todos los días hábiles, con el fin de dar respuesta a los rafaelinos y rafaelinas que por algún motivo no fueron cuando tenían su turno. Son muchas las personas que están en esta situación. Nos va a llevar unos días completar esquemas frente a la gran cantidad de ciudadanos que no se presentaron cuando se les otorgó el turno. Eso explica el porqué de las largas colas. Por eso, pedimos paciencia porque las vacunas están y serán colocadas. Creemos que en unas jornadas más las largas colas podrán regularizarse”, aclaró.



HISOPADO, HOSPITAL Y 107

Por su parte, el director del Hospital “Doctor Jaime Ferre”, Emilio Scarinci, manifestó: “Hoy, el laboratorio del Hospital está trabajando a un ritmo intenso. La cantidad de muestras que se reciben aumentaron exponencialmente, tanto PCR como test rápidos”. “Las determinaciones por PCR requiere de un tiempo de procesamiento y esto hace que el laboratorio tenga que trabajar muchas horas al día y, por el aumento de testeos que venimos teniendo en las últimas semanas, es esperable que se produzca alguna demora, tanto en el procesamiento como en los informes”. “Hay que hacer hincapié que estamos hisopando a aquellas personas con síntomas, a aquellos sospechosos con síntomas para tratar de confirmar o descartar la enfermedad. Todavía nos regimos con el protocolo del 5 de diciembre cuya indicación es clara y dice PCR, test rápido. El testeo con PCR, hoy, se limita a aquellos pacientes con comorbilidades o personal de salud, poblaciones vulnerables, embarazadas, pacientes internados y personas reinfectadas con un período menor a los seis meses. El resto de los testeos se harán mediante test rápido para poder agilizar el procesamiento”, agregó. “Con respecto al servicio de emergencias 107, hemos visto un aumento en la cantidad de llamados por pacientes sospechosos, con síntomas, por consultas de hisopados. No fue así en las asistencias domiciliarias ya que la mayor parte de los pacientes presentó síntomas leves”, cerró Scarinci.



CUIDADOS

Por último, el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, indicó: “Les recordamos, a los que vayan a hisopar, que está disponible en la web de la Municipalidad de Rafaela la ficha epidemiológica y la completen con letra clara. Eso agiliza y sirve para que la asistencia sea más rápida. Para quienes no tienen la posibilidad de imprimir, se han distribuido fichas epidemiológicas en todos los centros de salud. Eso permitirá facilitar el trabajo en todos los centros de hisopados. Los datos personales contribuyen a la transmisión de los resultados. Recomendamos estar al aire libre, el uso obligatorio del barbijo, con distanciamiento de dos metros, en especial, en espacios cerrados. Estamos en una situación de alto nivel de contagio y, entre todos, podemos contribuir a que no se agrave la situación, en particular, los adultos mayores y personas con comorbilidades”.