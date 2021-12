Santa Fe reduce el aforo al 70% y suspende los eventos masivos

A través del decreto Nº 3374, el gobierno provincial dispuso nuevas pautas para el desarrollo de actividades sociales, deportivas, culturales, religiosas, económicas y de servicios, a partir de este jueves y hasta el 28 de febrero de 2022, ante la situación epidemiológica por Covid-19. La norma establece la suspensión, con carácter preventivo, de los eventos masivos organizados de más de 500 personas en espacios abiertos, cerrados o al aire libre, públicos o privados. Este medida también comprende a las actividades con concurrencia de personas en discotecas, locales bailables, salones de fiestas, bailes, recitales, festivales o similares.

Asimismo, se determina que las actividades no deben exceder la ocupación del setenta por ciento (70%) de la superficie disponible, salvo expresa previsión en contrario que establezca un aforo menor; o cuando dicho porcentaje de ocupación no permita cumplir con el debido distanciamiento y las reglas de conducta.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, indicó que “estamos atravesando una nueva ola de Covid y los casos han subido rápidamente en los últimos días, y teniendo en cuenta el vencimiento del decreto provincial que establece las normas de convivencia, se dictó una nueva norma”, que introduce “un conjunto de modificaciones que tienen que ver con adoptar una actitud de prevención frente a esta nueva ola”. A continuación, detalló que estas modificaciones consisten en que “los eventos masivos que reúnan a más de 500 personas, quedarán suspendidos preventivamente hasta el 28 de febrero. En segundo lugar los aforos van a encontrar un límite en el 70%”. La norma establece también que las autoridades municipales y comunales, previa consulta al Ministerio de Salud de la Provincia, podrán autorizar en sus jurisdicciones la realización de eventos con concurrencia de hasta mil personas, en la medida que las condiciones de la infraestructura de las instalaciones o lugares donde se desarrollen las mismas aseguren el cumplimiento estricto de las reglas generales de conducta.

Asimismo, Pusineri agregó que “en forma complementaria a dicho decreto, el Ministerio de Gestión Pública dictó la resolución N° 613 con una previsión especial para aquellos eventos que se realicen al aire libre y que puedan tener una ocupación o concurrencia mayor a 1000 personas. En estos casos, las autoridades municipales y comunales, podrán solicitar al Ministerio de Salud la autorización correspondiente para que puedan desarrollarse siempre y cuando el factor de ocupación no supere el 70% y en estos mismos casos con el debido Pase Sanitario para los asistentes al evento”.

Por otra parte, Pusineri se refirió a “lo relativo a la administración pública, donde se va a priorizar en el trabajo presencial las personas que se encuentren vacunadas con dos dosis; y disponer para el resto de los agentes la modalidad de trabajo a distancia”. También precisó que “en el día de hoy -por ayer- mantuvimos reuniones, junto a los ministerios de la Producción y de Salud, con distintos sectores económicos, para insistir y remarcar la necesidad de cuidar los protocolos sanitarios en los ámbitos laborales. Son normas que están vigentes, pero queremos destacar la importancia de cumplirlas, para evitar contagios y minimizar riesgos”.

Por último, Pusineri destacó la importancia de “seguir cuidándonos, y de cumplir con las normas. Hoy tenemos un aumento significativo de casos, que aún no impacta en la internación, pero si hay una fuerte tensión en el sistema de testeos y en la atención primaria. La idea es mantener todas las actividades, con estas modificaciones, pero necesitamos el compromiso y colaboración de cada uno de los sectores para sostener las normas sanitarias”, concluyó.



ACTIVIDADES ALCANZADAS

* Reuniones sociales en domicilios particulares y en espacios públicos, en lugares cerrados o al aire libre.

* Actividad deportiva en modalidad entrenamiento y recreativa de deportes grupales; gimnasios, natatorios y establecimientos afines.

* Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros debidamente matriculados e inscriptos.

* Actividad inmobiliaria y aseguradora.

* Actividades administrativas de sindicatos, entidades gremiales, empresarias, cajas y colegios profesionales, entidades civiles y deportivas y obras sociales.

* Actividades administrativas de las empresas industriales, de la construcción, comerciales o de servicios.

* Actividades religiosas en iglesias, templos y lugares de culto, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos.

* Actividad de los locales comerciales mayoristas y minoristas, incluidos los ubicados en centros, paseos y demás establecimientos comprendidos en el artículo 2° inciso e) apartado 4. de la Ley N° 12069.

* Locales gastronómicos (comprensivo de bares, restaurantes, heladerías y otros autorizados a funcionar como tales, con concurrencia de comensales).

* Cines y complejos cinematográficos.

* Competencias deportivas de carácter profesional o amateur; salvo las que se desarrollan con habilitaciones otorgadas por normas emanadas de autoridades del Gobierno Nacional, que se regirán por lo dispuesto en las mismas.

* Realización de eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral y música en vivo que impliquen concurrencia de personas, tanto al aire libre como en teatros, centros culturales y otros lugares cerrados.

* Actividades en museos, lugares para exposiciones artísticas y de divulgación científica, que impliquen concurrencia de personas, tanto al aire libre como en lugares cerrados.

* Actividad artística en plazas, parques y paseos.

* Funcionamiento de locales de juegos infantiles y otros establecimientos afines, en espacios cerrados o al aire libre, comúnmente denominados miniclubs o peloteros.

* Actividad en hipódromos y agencias hípicas.

* Pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa o deportiva, y las actividades de guarderías náuticas, a los fines del retiro y depósito de las embarcaciones.

* Actividad de los casinos y bingos.

* La actividad de las ferias de comercialización de productos alimenticios y artesanías.

* Actividad turística receptiva denominada de reuniones, congresos, jornadas o similares.

* Discotecas y locales bailables, salones de fiestas para bailes o similares.



HORARIOS

Comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías, con atención al público en los locales; todos los días hasta las 21 horas, con excepción de los kioscos y similares que podrán permanecer abiertos hasta las 24 horas para la atención al público residente en su cercanía; sin perjuicio de la posibilidad de las farmacias de realizar los turnos de guardia.

Fuera del horario indicado solo podrán realizar actividad comercial a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante las modalidades de entrega a domicilio o retiro de 6 a 21 horas.

* Locales gastronómicos (bares, restaurantes, heladerías y otros autorizados a funcionar como tales, con concurrencia de comensales) los días jueves, viernes, sábados y víspera de feriados, hasta las 5 horas del día siguiente; el resto de los días de la semana, hasta las cuatro 4 horas del día siguiente.

* Deportes individuales o grupales; gimnasios, natatorios y establecimientos afines de 7 a 24 horas.

* Actividades religiosas en iglesias, templos y lugares de culto, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, de 8 a 22 horas.

* Cines y complejos cinematográficos de 10 a 1 del día siguiente.

* Pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa o deportiva, y las actividades de guarderías náuticas, a los fines del retiro y depósito de las embarcaciones entre las 7 y las 21 horas.

* Locales de juegos infantiles y otros establecimientos afines, en espacios cerrados o al aire libre, comúnmente denominados miniclubs o peloteros, entre las 8 y las 24 horas; con excepción de los ubicados en centros, paseos y demás establecimientos comprendidos en el Artículo 2° inciso e) apartado 4. de la Ley N° 12069, que deberán ajustar su horario al de apertura y cierre de estos.

* Práctica de competencias deportivas entre las 8 y las 23 horas, sin perjuicio de las que cuenten con autorización nacional.

* Actividad de agentes y subagentes de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe para la comercialización de los juegos oficiales, podrá desarrollarse hasta el horario de cierre de captura de apuestas, conforme lo disponga el organismo.

* Hipódromos y agencias hípicas, organizando turnos para desarrollar las tareas de cuidado y entrenamiento de los animales y de mantenimiento de las instalaciones entre las 7 y 20 horas.

* Casinos y bingos todos los días de la semana, entre las 10 y las 5 horas del día siguiente.

* Salones de eventos, fiestas y similares, para la realización de eventos sociales, los días jueves, viernes, sábados y víspera de feriados hasta las 5 horas del día siguiente; el resto de los días de la semana hasta las 4 horas del día siguiente.



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En tanto, se establece que en la administración pública centralizada y descentralizada, las máximas autoridades de las jurisdicciones están facultadas a convocar al retormo a la actividad laboral presencial a las y los trabajadores priorizando el teletrabajo y a quienes cuenten con el esquema de vacunación completo de dos (2) dosis contra la COVID-19, aplicado con una antelación de al menos catorce (14) días corridos.