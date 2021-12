Acciones particulares para prevenir el dengue

Frente a la enfermedad del dengue no existen vacunas ni tampoco tratamientos. Por eso existen medidas que deben ser tenidas en cuenta por toda la población con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito.

La época de verano exige mayor atención y cuidados debido a la permanencia en espacios al aire libre y por ser la temporada más apta para el desarrollo del mosquito.

Un ejercicio necesario es poder identificarlos. Si en una vivienda hay mosquitos y al matarlos se detecta que son oscuros con patas rayadas blancas y negras (característica diferenciadora del Aedes aegypti con otras especies de mosquitos), es necesario revisar dónde puede estar el criadero. Recordemos que el mosquito debe estar infectado para provocar la enfermedad, pero es importante no favorecer su reproducción.

La medida principal por excelencia, es eliminar de patios y casas los reservorios con agua estancada ya que allí es donde pueden haber huevos, larvas y mosquitos adultos. Estos reservorios pueden estar dentro de las casas, en los patios, los balcones y los jardines. Generalmente es agua clara y a la sombra.

Los baldes, las palanganas, los bidones y cualquier otro objeto que tenga tapa hacia arriba y que estén en uso deben ser colocados boca abajo diariamente. Esto sirve para evitar que esos objetos se conviertan en criaderos de mosquitos. También se deben tapar los tanques de agua y limpiar frecuentemente las canaletas de los desagües de lluvia.

También hay que evitar tener plantas de agua en las viviendas. Aunque parezca que el agua está limpia, las larvas suelen esconderse entre las raíces. Por esto, no basta con cambiar el agua, es mejor no tener ese tipo de plantas en esta época. Además, hay que prestar atención a los platos que se colocan debajo de las macetas ya que también son lugares que eligen las hembras para hacer puestas de huevos.

Hay que tener en cuenta que las hembras de mosquitos colocan los huevos sobre las paredes de los recipientes, justo por encima del borde del agua. En cada puesta puede haber 65 huevos; son resistentes a la desecación y pueden sobrevivir a condiciones desfavorables, por lo cual, los expertos recomiendan no sólo cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de animales, sino también lavarlos para eliminar huevos.

Es importante colocar mosquiteros en puertas y ventanas y tules en cunas y cochecitos. También, resulta fundamental el uso de espirales o tabletas y repelentes habilitados.

El Municipio recuerda que la fumigación solo mata a algunos mosquitos adultos y no afecta a las larvas y a otros adultos que se siguen reproduciendo. En esa línea, se sigue el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. El mismo determina que sólo se realiza después de que se ha detectado un caso de afectado por dengue o cuando sea diagnosticado un brote epidemiológico, sobre un radio de ocho manzanas alrededor del lugar donde se identificó. Asimismo, desaconseja la fumigación en etapa de prevención, momento que se transita actualmente.

Si bien no hay casos activos en nuestra ciudad, saber que cuidados tener y cómo actuar es fundamental. Si una persona tiene síntomas como fiebre, dolor detrás de los ojos, muscular o de articulaciones, náuseas o vómitos, cansancio, y sarpullido, no debe automedicarse. Debe consultar con su médico de cabecera y llamar al 147 Rafaela Responde para que le indiquen cómo proceder.