Un video de Manal

BUENOS AIRS, 31 (Télam). - El guitarrista Claudio Gabis calificó de "proeza maravillosa" al rescate del único registro fílmico existente hasta el momento de un show de Manal en sus primeros años, tomado en 1970 en el Parque Garay de Santa Fe, que puede verse en la plataforma Contar en el marco del Festival Escenario 3 Cine - + Música; y aseguró sentirse "muy feliz" por esta publicación.

"Estoy muy feliz, muy contento, no solo del hallazgo de este material tan particularmente raro de Manal tocando en vivo, sino que estoy también agradecido por el trabajo que se tomaron en restaurarlo y entregarlo al conocimiento del público a través del festival. Una proeza maravillosa que me llena de orgullo y me emociona mucho", manifestó el músico a Télam desde España.

Según recordó el guitarrista del histórico trío que completaban Javier Martínez y Alejandro Medina, esa actuación se produjo en el marco de la reinauguración del parque santafesino, ante una concurrencia que rondaba los 40.000 espectadores, lo que lo convirtió en el show más multitudinario del grupo.

"No era muy habitual en esa época, en cualquier género musical, que se tocara para tanto público. El momento era grandioso, el público era muy variado y lo que se puede ver y escuchar de Manal me gusta y me emociona, porque casi no escuché material en vivo de aquella época", remarcó Gabis.

En tal sentido, puntualizó que por entonces "no se grababa sonido ni se filmaba como se hace ahora por el alto costo del material, incluso para películas caseras2, motivo por el cual no abundan videos de los grupos iniciáticos del rock argentino.

"No se creía del todo en ese movimiento que se estaba gestando y no se empleaba tiempo ni dinero en testimoniarlo de alguna forma. Por eso, le pido a quien tenga registros así que se lo haga llegar a gente que lo pueda reeditar o restaurar, de modo que se conozca un poco más a los grupos y artistas de la época", convocó Gabis.

La publicación por primera vez de imágenes de Manal en su comienzo fue posible a partir del trabajo de investigación realizado por Iván Wolovik, director artístico del festival, quien decidió buscar estas cintas tras tomar conocimiento de su existencia.

“Esto viene a raíz de una investigación que hice el año pasado del descubrimiento de material de Almendra, de un documental de Alcira Luengas. Eso hizo que desde el festival podamos armar el primer proceso necesario en este tipo de materiales, de encontrarlos, limpiarlos y mostrarlos. Así me enteré que existía una grabación en vivo de Manal”, contó Wolovik a esta agencia.

El trabajo fue arduo debido a que las cintas originales, tomadas por dos estudiantes de cine y pasadas años más tarde a un casete VHS, fueron víctima de inundaciones en la provincia de Santa Fe y, además, no contaban con el audio, por lo que hubo que hacer trabajo de rastreo y, luego, de sincronización.

“La función del festival es esa, no poner un link en YouTube diciendo que apareció este material, porque los materiales no aparecen, sino que los encontramos después de una investigación y se les da un valor para que de nuevo pasen a ser uno de los pilares de nuestra cultura. Tratamos de recuperar la memoria a través de nuestros archivos”, explicó.

Como si el solo hecho de que se publicara por primera vez material fílmico de Manal no alcanzara para que fuera algo histórico, el director remarcó que en el video se interpreta “Elena”, una de las últimas canciones del grupo en aquella primera etapa, grabada para un compilado del sello Mandioca.

Aunque el festival culminó ayer, jueves 30 de diciembre, Wolovik anticipó que la validez del link en el que está publicado el video de Manal "tal vez se prolongue unos días más".