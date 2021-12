Recomendaciones para intentos de secuestros virtuales

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - Desde la subcomisaría séptima de esta localidad recomiendan medidas de precaución contra intentos de “secuestros virtuales” a raíz de que se registraron numerosos llamados y denuncias por tentativas de extorsión mediante esta modalidad.

Informamos que recientemente hubo registro de llamadas telefónicas a vecinos a quienes mediante engaño se les intenta hacer creer que un familiar cercano está siendo secuestrado, o robado, amenazando con que atentaron contra su integridad física o su vida.

La estafa ocurre cuando amenazan con el ataque a la falsa víctima “si no se hace entrega de una suma de dinero en forma inmediata” para lo cual “exigen que la víctima deje el dinero en determinado lugar habitualmente en inmediaciones del domicilio”.

En ese marco, señalamos que jugando con el nerviosismo de las víctimas lo que utilizan para seguir adelante con el ilícito con el agregado de que los malvivientes solicitan a sus víctimas que no corten la comunicación evitando de esta manera que puedan pensar o constatar la información que es totalmente falsa y con fines extorsivos.

En caso de ser víctima de este tipo de delito se recomienda no brindar ningún tipo de dato personal, cortar la comunicación y dar aviso al servicio de emergencias.

Se pide especialmente a quienes tienen familiares o allegados adultos mayores que se comuniquen con ellos y den a conocer las precauciones del caso para evitar caer en la extorsión.

Firmado Inspector Gómez Marcela jefa Subcomisaria séptima