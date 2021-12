Seguirán presos violadores "en manada" de Pilar

El juez en lo Penal de Segunda Instancia de los Tribunales de Rafaela, Dr. Cristian Pablo Fiz, confirmó la prisión preventiva impuesta a seis personas de entre 23 y 26 años que son investigadas por la coautoría de un abuso sexual del tipo de aberración denominada en los últimos tiempos como "en manada" cometido en perjuicio de una adolescente menor de edad en la localidad de Pilar (departamento Las Colonias).

La fiscal Ángela Capitanio lleva adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de apelación. La funcionaria valoró que “el magistrado avaló la postura de la Fiscalía y no hizo lugar a los requerimientos de la Defensa”. También subrayó que “están dadas las condiciones para que los imputados transiten el proceso judicial privados de su libertad”.

De este modo, el camarista Fiz, resolvió no hacer lugar a los requerimientos de invalidez del primer fallo de Primera Instancia planteados por las defensas técnicas de los seis imputados, sentencia resuelta por el Dr. Javier Bottero, quien el 9 de octubre pasado dispuso la prisión preventiva de los acusados de haber abusado con acceso carnal, "en manada" y durante horas a una adolescente de 16 años al momento del hecho, en la citada localidad perteneciente a la Quinta Circunscripción Judicial con sede en Rafaela.

Es así que quienes responden a los nombres de Santiago Miguel A., Maximiliano Z., Jair Damián G., Patricio S., Adrián Marcelo A. y Michael Nicolás B. seguirán transitando en prisión preventiva el camino que seguramente en no mucho tiempo más desembocará en un juicio oral en su contra donde se producirá el debate legal correspondiente.



DOCE PERSONAS

La fiscal Angela Capitanio señaló que “el ilícito fue cometido entre las 23:00 del viernes 11 de mayo de 2018 y las 7:00 de la mañana del día siguiente en una vivienda pilarense”, y subrayó que “un total de 12 personas abusaron sexualmente de la víctima”. Al respecto, aclaró que “10 de los atacantes están imputados, otro vive en España y el otro es un joven menor de edad”.

La fiscal sostuvo que “los agresores se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad en la que estaba la adolescente dado que había tomado bebidas alcohólicas y consumido marihuana”. En tal sentido, explicitó que “era evidente que no podía oponer resistencia al abuso ni pedir ayuda a alguien más”.

“Aunque no lograba dirigir libremente sus actos, la víctima estuvo consciente durante el hecho ilícito y fue capaz de relatar en cámara Gesell sus padecimientos”, aseguró la funcionaria del MPA.

“El testimonio que brindó es contundente y demuestra que el accionar delictivo sucedió en un claro contexto de violencia de género”, remarcó.



OTRO HECHO

“Uno de los imputados cuya prisión preventiva fue revisada y ratificada es investigado además por haber vulnerado la integridad sexual de otra adolescente menor de edad”, mencionó Capitanio.

Explicó que “el atacante –cuyas iniciales son JDM–, cometió otro abuso sexual alrededor de las 7:00 de la mañana del domingo 7 de enero de 2018”. Según expuso, “fue en un camino rural de Pilar al que trasladó a la víctima en un automóvil que él conducía”.

La fiscal informó que “a los seis hombres para los que el magistrado dispuso la continuidad de la medida cautelar se les atribuye la coautoría de abuso sexual con acceso carnal calificado (por la participación de más de dos personas y de un menor de edad)”.

Asimismo, indicó que “al imputado de iniciales JDM también se le endilga la autoría del delito de abuso sexual simple”.