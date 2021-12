Atlético María Juana con rival y días para la Copa Federación

El próxima 30 de enero se pondrá en marcha una nueva edición de la Copa Federación, certamen del cual participarán 16 ligas de toda la provincia y en representación de la Liga Rafaelina de Fútbol estará Atlético María Juana.

Se jugará de acuerdo a la cercanía geográfica como se venía desarrollando y se jugará a partidos de ida y vuelta, hasta consagrar al campeón. Se disputará ocho días domingos y en caso de suspensión o postergación de algún encuentro se disputarían los miércoles.

En la primera etapa el ‘Chupaleche’ se cruzará con Recreativo Las Petacas de la Liga Departamental San Martín. El partido de ida será el 30 de enero y la revancha el 6 de febrero.

Otros cruces: Náutico El Quillá (Santafesina) vs Juventud Unida de Humboldt (Esperanza), Huracán FC (Ocampense) vs Atlético y Tiro (Reconquistense); Huracán FC La Criolla vs Atlético Selva (Ceresina), Polideportivo Arijón (Galvense) vs Miramar de Arroyo Aguiar (Paivense), Defensores de Amstrong (Cañadense) vs Liga Totorense; Juventud de Sargento Cabral (Sanlorencina) vs Olimpia de Santa Teresa (Liga del Sur), e Independiente de Chañar Ladado vs Juventud de Santa Isabel (Venadense).

Dicho certamen provincial no se pudo disputar en este 2021 que se va, debido a la pandemia, y si lo había hecho con total normalidad en 2020.

En la temporada 2021, Atlético María Juana logró el ascenso a la Primera A liguista tras ganar la zona Sur y luego se consagró campeón Absoluto al vencer en la finalísima a Argentino de Vila, el otro que subió al principal grupo de LRF.