Una despedida de puño y letra

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Eduardo Domínguez llegó a un acuerdo con Colón de Santa Fe para ponerle punto final a su ciclo como DT del elenco santafesino y se despidió de los hinchas mediante una carta escrita de puño y letra por él mismo.

"En el día de hoy formalizamos de mutuo acuerdo un hasta luego con nuestro técnico campeón, quien nos entregó la siguiente carta para todo el pueblo sabalero", publicó Colón en su cuenta oficial de Twitter, junto a una imagen del escrito.

Domínguez, que ya tuvo una primera reunión con Independiente, donde podría continuar su carrera luego de la partida de Julio César Falcioni, manifestó: "Quería expresar todo mi agradecimiento al hincha que siempre me ha mostrado su respeto y su cariño".

"A mis jugadores!!! que me han llevado a lugares que solamente se sueñan. A mi staff médico, utileros, cancheros y toda la gente que trabaja en el club", añadió.

Además, continuó: "Y a la comisión directiva, encabezada por José Vignatti, agradecerles el haber confiado en mí nuevamente.

Todo principio tiene un fin y este es el momento de despedirnos.

Un hasta luego alcanza, o hasta siempre, porque siempre van a estar en mi corazón. Gracias Colón!!".

El DT llevó al "Sabalero" a conseguir el primer título en la máxima categoría en su historia, el de la Liga Profesional 2021, y por ende clasificarlo a la Copa Libertadores.

El vínculo del DT con Colón terminaba el 31 de diciembre de este año, pero tras reunirse con los dirigentes, decidió dar un paso al costado pese a la posibilidad de disputar el certamen continental.

El nombre de Domínguez es uno de los preferidos de Daniel "Rolfi" Montenegro, asesor deportivo de Independiente, quien aseguró que el primer encuentro entre las partes fue "positivo" aunque aún no hablaron del aspecto económico.