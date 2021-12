BUENOS AIRES, 31 (NA). - Boca, Independiente, San Lorenzo y Talleres de Córdoba protagonizará el Torneo de Verano 2022 en enero, junto a los equipos chilenos Colo Colo y Universidad de Chile, que serán invitados.Si bien en un principio se barajó la posibilidad de que el certamen se jugara en San Juan, la competencia sería en Buenos Aires desde el viernes 14 hasta el martes 25 de enero, en plena pretemporada de los elencos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El torneo se dividirá en dos grupos: Boca compartirá la zona A con los chilenos Colo-Colo y Universidad de Chile, mientras que Independiente, San Lorenzo y Talleres integrarán la B.Los dos ganadores de cada grupo se enfrentarán en la final, por lo que la Argentina tendrá un representante asegurado y, en caso de que el "Xeneize" se imponga en el suyo, será un duelo ciento por ciento albiceleste.Viernes 14 de enero - 21.00: Colo Colo vs. Universidad de Chile Lunes 17 de enero - 21.00: Boca vs. Colo Colo Jueves 20 de enero - 21.00: Boca vs. Universidad de ChileSábado 15 de enero - 21.00: Independiente vs. San Lorenzo Martes 18 de enero - 21.00: Talleres vs. Independiente Sábado 22 de enero - 21.00: Talleres vs. San Lorenzo