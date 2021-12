La Superliga Americana de Rugby 2022 no se jugará en Buenos Aires

Aunque se aclaró que la disputa de la Superliga Americana de Rugby no está en duda, la Unión Argentina anunció que no será sede de los 12 partidos que iban a disputarse en Buenos Aires debido a los costos operativos y de logística.

'El regreso de la SLAR es un hecho, pero a pesar de los esfuerzos realizados, la novedad reside en que las cinco jornadas de la primera etapa de la SLAR 2022 no se llevarán a cabo en Buenos Aires, tal como se había anunciado originalmente', anunciaron desde la UAR.

En el avance de la organización surgieron algunas situaciones imprevistas que, más allá de las mejores intenciones por tratar de resolverlas, se volvieron condicionantes. Los costos operativos y de logística de la Argentina obligan a explorar otras alternativas como sedes.

En relación a esta decisión, vale consignar que tanto la Unión Argentina de Rugby como Sudamérica Rugby (SAR) tienen el mismo compromiso: fortalecer y enriquecer la Superliga Americana a través de una fuerte difusión en otros países de la región. Y en la búsqueda por consolidar este certamen, la mudanza de sede permitirá cumplir con ese propósito, que no es menor.

Cabe recordar que la SLAR 2022 no cambia su sistema de competencia; la primera parte del torneo será en una nueva sede por confirmar (ya estaba pautado jugar en Chile y eso se mantiene), mientras que la segunda etapa (incluidas las semifinales y la final), se desarrollará en la ciudad de Montevideo. En la SLAR 2022 competirán las mismas seis franquicias que actuaron en la segunda experiencia de este certamen, que son: el campeón defensor Jaguares XV (Argentina), Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Olimpia Lions (Paraguay), Cobras Brasil XV (Brasil) y Cafeteros Pro (Colombia).