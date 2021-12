Manchester United ganó en el cierre de la fecha

Manchester United, con un gol del astro portugués Cristiano Ronaldo, se impuso ayer en su estadio a Burnley por 3 a 1, en el partido que le dio continuidad a la vigésima fecha de la Premier League de Fútbol de Inglaterra, que lidera cómodamente Manchester City.El encuentro se llevó a cabo en el estadio Old Trafford, en la ciudad de Manchester, y los tantos del United fueron marcados por el escocés Scott Mc Tominay, a los 8 minutos; el inglés Ben Mee, en contra de su arco, a los 27; y el portugués Cristiano Ronaldo, a los 35 minutos, todos los tantos en el primer tiempo. Descontó el británico Aaron Lennon, a los 38 de la misma parte.Con este resultado, Manchester United llegó a 31 unidades y se ubica en la quinta posición, junto con West Ham United; mientras que el Burnley se quedó con 11 puntos y marcha antepenúltimo.Los resultados de la vigésima jornada, fueron los siguientes:Crystal Palace 3 - Norwich City 0, Southampton 1 - Tottenham Hotspur 1, Watford 1 - West Ham United 4 y Leicester City 1 - Liverpool 0.Chelsea 1 - Brighton and Hove 1 y Brentford 0 - Manchester Citiy 1Manchester United 3 - Burnley 1.Mientras que los encuentros que debían jugar Arsenal frente a Wolverhampton, Leeds United ante Aston Villa y Everton contra Newclastle United fueron pospuestos debido a la cantidad de casos positivos en coronavirus en los planteles de varios de esos equipos.Manchester City 50 puntos; Chelsea 42; Liverpool 41; Arsenal 35; Manxhester United y West Ham United 31; Tottenham Hotspur 30;Wolverhampton y Leicester City 25; Brighton and Hove 24; Crystal Palace 23; Aston Villa 22; Southampton 21; Brentford 20; Everton 19; Leeds United 16; Watford 13; Burnley y Newclaste United 11; y Norwich City 10.