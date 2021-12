Los Nuggets vs Golden State, suspendido por brote de covid

La pandemia no da tregua. Y el deporte no queda al margen de la preocupante situación que atraviesa el planeta con la nueva variante Ómicron. En Estados Unidos, los entrenadores de los 76ers de Filadelfia y los Nuggets de Denver, Doc Rivers y Michael Malone, fueron aislados de los planteles debido a que fueron contagiados de COVID y la lista de estrategas de la NBA ya llegó a siete.

La situación de Rivers fue reportada inicialmente por ESPN y la de Malone por un comunicado oficial que emitió la franquicia de Colorado. Los resultados de las pruebas PCR de ambos fueron confirmados a la Associated Press por personas con conocimiento directo de cada situación.

Por lo tanto, tanto Rivers como Malone se sumaron a los entrenadores Frank Vogel, de Los Ángeles Lakers; Billy Donovan, de Chicago Bulls; Monty Williams, de Phoenix Suns; Chauncey Billups, de Portland; y Mark Daigneault, de Oklahoma City. En la misma sintonía, cerca de 120 jugadores que participan de la NBA también fueron contagiados.

Como en Denver Nuggets también se registraron casos positivos de coronavirus, el conjunto de Colorado no llegó a completar la planilla de 8 jugadores (le falta uno) para su compromiso frente a Golden State Warriors y el duelo debió ser postergado. Los siete protagonistas que estaban a disposición para salir a la cancha eran Facundo Campazzo, Will Barton, Bol Bol, Petr Cornelie, JaMychal Green, Nikola Jokic y Davon Reed.

Un caso similar al que ocurrió el miércoles con el choque que debían protagonizar Miami Heat y San Antonio Spurs, cuando la organización pospuso el partido, luego que una combinación de lesiones y casos positivos de COVID-19 que dejó al conjunto de La Florida sin posibilidad de cumplir el requisito de ocho jugadores disponibles.

En total ya son once los encuentros cancelados en la NBA durante la presente campaña por problemas relacionados con el coronavirus. Y lo llamativo es que aún no se ha anunciado una nueva fecha para uno solo de esos compromisos.

“Esto es lo que nos deja perplejos ahora con esta variante” del virus, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Ya he dicho esto antes: Pienso que hemos llegado a un punto en el que necesitamos más información ¿Hay más asintomáticos? ¿Qué significa todo esto, con la doble vacuna, el refuerzo y los asintomáticos? ¿Qué ajustes podemos hacer? Pienso que esto genera mucha confusión”, agregó el estratega. Muchas preguntas y pocas respuestas. Lo único ciertos es que la NBA también sufre complicaciones con la nueva variante Ómicron.