Falleció el reconocido preparador Hugo Bini

El nombre del motorista Hugo Bini se asocia naturalmente con los del piloto René Zanatta y del chasista Juan Carlos Pianetto.Formaron una estructura particular que con la Sierra amarilla conducida por el rafaelino y atendida por los oriundos de Soldini y Cañada de Gómez, tuvo un singular protagonismo en una época dorada del TC 2000.Desafiando a los poderosos equipos con apoyo oficial, no solamente ganaron carreras, sino que también lucharon por el número 1, en una época donde no resultaba sencillo estar en un nivel destacado como el que alcanzaron en un automovilismo nacional súper competitivo.René, el "Gringo" y el "Colo" patearon el tablero en la categoría, logrando nada menos que nueve victorias, la primera en una recordada definición con Juan María Traverso en el autódromo "Ciudad de Paraná", cuando el piloto de Ramallo, con la Fuego, era prácticamente imbatible.Ayer, la noticia del fallecimiento de Hugo Bini, en la localidad de Sodini, sacudió al ambiente del deporte motor. Tenía 72 años y murió a raíz de una enfermedad contra la que venía luchando desde hace bastante tiempo.Si bien alcanzó sus triunfos más relevantes como preparador de Zanatta, también atendió las máquinas de Ernesto Bessone, Omar Martínez, Oscar Fineschi y Gerardo Del Campo, entre otros, en el TC 2000.Pero, además, el "Gringo" fue el responsable de realizar las plantas impulsoras de la Fórmula Renault 2.0, que le había confiado la terminal de Santa Isabel.El equipo integrado por Zanatta, Bini y Pianetto, consiguió nueve victorias en el TC 2000, todas con la Ford Sierra XR4, de acuerdo con este detalle:Paraná, Tucumán, Comodoro Rivadavia y Las Flores.Paraná, Oberá y Tucumán.Mendoza y Rafaela.sus mejores posiciones fueron un tercer puesto en 1991, un cuarto en 1992 y otro tercero en 1994.