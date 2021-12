Jean Todt podría regresar a Ferrari

La Scuderia Ferrari, si bien tuvo una interesante recuperación en la reciente temporada 2021, no está pasando por un gran momento en su historia dentro de la Fórmula 1.Transcurrieron 13 años desde la última vez que la casa italiana ganó el Campeonato de Constructores y hace 14 años que un piloto de "Il Cavallino Rampante" no se consagra en el Campeonato Mundial.Luego de varios años de mediocridad y algunos fracasos, el equipo liderado por Mattia Binotto podría sumar a sus filas a un histórico referente de la marca, el francés Jean Todt.Desde que Todt dejó la presidencia de la FIA hace poco menos de un mes en manos del emiratí Mohammed ben Sulayem, varios medios italianos y de todo el mundo han alimentado los rumores sobre la posibilidad de que el francés de 75 años vuelva a trabajar para Ferrari. De hecho, lo que parecía solo una intención o, incluso, un deseo del equipo, ahora estaría a punto de confirmarse.Todt ocupó el cargo de director de la gestión deportiva de Ferrari desde 1993 a 2008, función en la que tomó decisiones importantes en la historia del equipo como la contratación de Michael Schumacher como piloto y de Ross Brawn como ingeniero, entre tantas otras, que llevaron a Ferrari a conseguir ocho títulos de Constructores y seis de Pilotos.Ahora, periodistas especializados indican que la llegada del francés a Maranello sería en un rol similar al que tuvo el fallecido Niki Lauda tanto en Ferrari como en Mercedes: una especie de "súper consultor".Esta decisión de Ferrari seguro traerá debate, pero también mucha ilusión entre los tifosi, que esperan un gran cambio en el rendimiento del auto a partir de la temporada que viene, año en el que se implementará el nuevo reglamento.Mientras tanto, la casa de Maranello, única que estuvo presente en la totalidad de los campeonatos que lleva disputados la Fórmula 1 a partir de 1950, tiene abrochada la continuidad de sus pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr., quienes cumplieron destacadas actuaciones este año, de manera especial el español, que finalizó quinto, detrás de los representantes de Red Bull y Mercedes.El piloto español Carlos Sainz Jr. afirmó que "se puede luchar por un mundial" y declaró que está "preparado para lo que venga la próxima temporada", aunque "hay que mejorar en todo", porque así lo exige la Fórmula 1."Yo como piloto nunca estoy totalmente satisfecho con ninguna de mis facetas, creo que absolutamente todas tienen margen de mejora y cada año me voy al invierno sabiendo que tengo que mejorar en todas esas áreas si quiero seguir progresando y ser campeón del mundo", expresó el madrileño de Ferrari.Sainz finalizó en la quinta posición el Campeonato de Pilotos, por detrás de los dos Red Bull del neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez y de los dos Mercedes, del británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, en la que ha sido su mejor temporada.