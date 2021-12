Castellano agradeció el acompañamiento de la gente y de las instituciones en este año que termina

En el repaso de las sensaciones que le dejó el año, el mandatario puso a la pandemia en el centro de su análisis y como factor excluyente y condicionante de todo, recordó sus nefastas derivaciones, y su inquietud por un final que se esperaba muy cercano a la normalidad, pero que la nueva embestida del coronavirus vuelve a complicar y complejizar el panorama.“Ha sido un año muy difícil, pero, todos juntos, hemos podido sacar adelante el momento más grave de la pandemia y en base a mucho sacrificio y esfuerzo pudimos superar tanta angustia. Mucha gente tuvo que soportar la restricciones de sus actividades, con las consecuencias sociales y económicas que ello trajo y también muchas familias tuvieron que soportar el dolor de gente que se fue y eso dejó una marca de dolor y angustia muy fuerte. A pesar de este contexto en el último tiempo, renovamos la expectativa de volver a crecer, de retomar las actividades que siempre deseamos para volver a encontrarnos, para volver a vivir con las libertades que estábamos acostumbrados a hacerlo, pero, lamentablemente, sobre el final el CoViD nos juega otra carta más y nos pone en una situación que no esperábamos para este verano. Esta circunstancia nos pone en jaque otra vez y vemos con preocupación la velocidad impresionante con que se propagan los contagios, pero, gracias a Dios, hasta ahora no repercuten en el sistema sanitario ni en el hospital. Y aquí quiero dar las gracias a todos los rafaelinos por haber acudido masivamente a vacunarse, y salvo excepciones todo el mundo decidió inocularse. Esa voluntad y convencimiento de la gran mayoría, hoy nos da la posibilidad de enfrentar este nuevo brote y esta nueva cepa habiendo transformado una enfermedad gravísima en una leve. Así que esperamos que siga de esta forma”, reseñó Luis Castellano.Ese agradecimiento a los ciudadanos también lo extendió al “acompañamiento de la gestión”, un reconocimiento que hizo extensivo a “las instituciones que siempre están trabajando coordinadamente para sostener la ciudad y también a ese vínculo con las empresas, con los trabajadores y sus gremios, que se traduce en una red fuerte de diálogo que aflora en los buenos y malos momentos, pero sobre todo le da da una mirada hacia el futuro, como el que tenemos ahora”.“Yo creo -sostuvo esperanzado- que el 2022 va a ser un mejor año, que va a ser de crecimiento, de mucha actividad, de gran expectativa, un año en el que la economía va a expandirse y nosotros, desde los gobiernos locales, tendremos el gran trabajo que la mejora global de la macroeconomía tenga su repercusión directa en el empleo, en la calidad de vida de mucha gente joven, sobre todo mujeres, porque se les está dificultando mucho, en terminación de escuela secundaria, en capacitación en oficios y todo lo que sirva para insertarse en el mundo laboral”.En el final, se refirió a las nuevas disposiciones del Gobierno de Santa Fe en materia de prevención del coronavirus y las repercusiones locales que pueden tener, y apuntó que “lo que acaba de hacer la provincia es poner un poco de prudencia, digamos que es dar un mensaje de que no todo está igual, pero seguimos actuando de la misma manera que lo hacíamos hace 20 días atrás. Lamentablemente, la pandemia regresó y el gobierno pone algunas cartas sobre la mesa restringiendo los eventos más masivos, dónde puede haber contagios masivos. Sencillamente, es una voz de alerta a la población porque es realmente impresionante lo empinada que está la curva de casos. En Rafaela, estamos en un promedio de 550 hisopados diarios, entre lo público y lo privado, aunque a Dios con un poquísimo incidencia en el hospital y por suerte con síntomas leves y asintomáticos”.