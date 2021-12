Sin la oposición, el oficialismo convirtió en ley los cambios a Bienes Personales

Sin la presencia de Juntos por el Cambio en el recinto del Senado por considerar que la sesión era "nula", el oficialismo consiguió ayer convertir en ley las modificaciones al impuesto sobre los Bienes Personales. Con 37 votos afirmativos y uno solo negativo (de Alejandra Vigo), el Senado aprobó la iniciativa que había vuelto con cambios de la Cámara de Diputados, y que Juntos por el Cambio rechazó por estar en desacuerdo con la suba del impuesto para los grandes contribuyentes que había impulsado el oficialismo.

La sesión corrió serios riesgos de caerse ya que el senador catamarqueño del Frente de Todos, Guillermo Andrada, había anunciado por la mañana de este miércoles que había dado positivo de Covid-19. Al haber perdido la mayoría luego de las últimas elecciones, el Frente de Todos precisaba para el quórum una asistencia perfecta de sus senadores y además sumar la participación de su dos legisladores (habitualmente) aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Frente de la Concordia misionero).

Con la ausencia de Andrada, se caía el quórum y por lo tanto la sesión, pero finalmente desde el Frente de Todos lograron convencer a la riojana ex Cambiemos Clara Vega y con 38 legisladores presentes -ni uno más de los necesarios- quedó habilitada la reunión en el recinto para votar el proyecto de Bienes Personales.

Juntos por el Cambio calificó de "inválida" la sesión tras denunciar que el quórum se consiguió 40 minutos después del horario de convocatoria a la sesión, es decir, diez minutos después del tiempo reglamentario (la tolerancia de acuerdo a los estatutos es de 30 minutos).

En ese sentido, la principal bancada opositora decidió no participar de la sesión y no dar el debate sobre la ley, luego de oponerse a los cambios implementados por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados. En cambio, Vigo (esposa del gobernador Juan Schiaretti) sí participó y dio en el recinto los argumentos que fundamentaron su rechazo a la iniciativa del oficialismo.

"Este aumento no viene acompañado ni de un alivio ni de aliento a las empresas. En este proyecto la progresividad impositiva no demuestra ser demasiado racional. En pocos pasos, la escala teóricamente progresiva lleva rápidamente a las escalas más altas", advirtió.

Por su parte, Weretilneck dio las razones de su respaldo a la ley y destacó, entre otras cuestiones, que la "actualización por el IPC de manera anual de los mínimos imponibles significa previsibilidad para los contribuyentes".

El proyecto eleva de 2 a 6 millones de pesos el tope del mínimo no imponible para Bienes Personales, además lleva la alícuota de 1.25 a 1.5 por ciento para quienes tengan declarados bienes por más de 100 millones de pesos, y a 1.75 por ciento en patrimonios superiores a los 300 millones. Se mantiene la alícuota del 2.25 para bienes declarados en el exterior.

Por otra parte, la iniciativa estipula que los inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos -actualmente es de 18 millones de pesos-.

Además, esos montos "se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que suministre el INDEC, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior".

En Diputados, el oficialismo había logrado aprobar estos cambios en el tributo con una diferencia mínima de votos: 127 positivos contra 126 rechazos.

La iniciativa -presentada por el Frente de Todos- había sido aprobada por la Cámara alta por unanimidad meses atrás, pero luego el oficialismo lo dejó en stand by en Diputados y este fin de año resurgió por un reclamo de Juntos por el Cambio para tratarlo antes del 31 de diciembre, de manera que las correcciones tuvieran vigencia desde el 1 de enero de 2022.



SESIÓN "ES INVÁLIDA"

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio sostuvo que la sesión de la Cámara alta en la que se trataron los cambios al impuesto a los Bienes Personales "es inválida" y acusó al oficialismo de haber violado el reglamento por iniciar el debate luego de 30 minutos sin quórum.

La principal bancada opositora que preside el mendocino Alfredo Cornejo no bajó al recinto a dar quórum y objetó que la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, diera por iniciada la sesión casi 10 minutos después del límite que dispone el reglamento para reunir a los 37 senadores necesarios.

"En la sesión del día de hoy en la Cámara de Senadores, el oficialismo incurrió nuevamente en un atropello a las instituciones desconociendo las disposiciones establecidas en nuestro reglamento", afirmaron los senadores de Juntos por el Cambio en un comunicado. Allí, remarcaron que "en el artículo 15" se establece que "a la hora fijada, el Presidente llamará a sesión y si treinta minutos después no se ha logrado el quórum en el recinto, esta se levantará de inmediato".

"Sin embargo, hasta las 15:36, seis minutos después del límite dispuesto por el reglamento, sólo se habían identificado 33 senadores, no llegando a cumplir con los 37 requeridos. En definitiva, no se alcanzó el quórum en los términos establecidos por el Reglamento de la Cámara", señaló el interbloque.

Los senadores opositores subrayaron que "a pesar de ser claramente violatorio de las disposiciones reglamentarias" del Senado Cristina Kirchner "dispuso el inicio de la sesión". "Ante lo sucedido, desde el Interbloque de Juntos por el Cambio queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a los manejos de la presidencia y sostenemos que estamos ante una sesión inválida debido al explícito incumplimiento a la letra del reglamento", concluyó el comunicado de la bancada opositora.