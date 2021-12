Los sistemas de trabajo

Con la pandemia de Covid-19, la gestión del capital humano adquirió aún mayor relevancia en el mundo de las organizaciones no solo por el desarrollo de medidas de prevención en materia de salud sino para resolver sobre la marcha en qué lugar debían o podían trabajar los empleados. No hay discusión cuando se trata de los operarios de fábrica, que prácticamente no tienen más opción que continuar yendo de su casa al habitual lugar de tareas, pero el debate se abrió en torno a aquellos puestos donde la función se puede cumplir en la oficina o desde un sitio remoto.Durante el tiempo de mayores restricciones a la circulación por la emergencia sanitaria, miles de empleados modificaron sus condiciones de trabajo. Mientras quienes seguían trasladándose a la empresa debían cumplir con los protocolos de satinización, desinfección, distanciamiento y uso de tapabocas, aquellos que se quedaban en sus hogares debían garantizarse conectividad y una computadora para desempeñar sus obligaciones. En este caso, algunas empresas debieron conseguir el equipamiento adecuado e incluso abonar parte de los costos vinculados a los servicios de internet.Así las cosas, el mundo laboral ingresó o bien aceleró una etapa de transformaciones forzado por la pandemia, al igual que lo hicieron otros ámbitos afectados por las medidas sanitarias, como el turismo, la educación, la recreación y sobre todo, la salud.Por tanto, las organizaciones especializadas en la administración de los recursos humanos ajustaron sus herramientas para medir el nuevo escenario. En este marco, la flexibilidad horaria para poder armonizar entre la vida cotidiana y la vida laboral aparece como una nueva demanda para muchos trabajadores que desarrollan sus tareas desde la virtualidad. En este punto, según un relevamiento realizado por la empresa Randstad, en 34 países, arrojó que en la Argentina el 84% de los consultados desea mayor flexibilidad en su horarios de trabajo, 8 puntos porcentuales por encima de la cifra mundial que se ubicó en el 76%.El informe también revela que el 56% de los argentinos está contento con su trabajo mientras que el 18% de las personas encuestadas señaló que comenzó a buscar o está buscando un nuevo empleo activamente desde hace algún tiempo; un 18% aseguró que está contento con su situación actual y no planea cambiar de trabajo; mientras que el restante 8% está centrado en dedicar parte de su tiempo laboral a la capacitación y la adquisición de nuevas habilidades. Según Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, en Argentina hay una revolución silenciosa en el mundo del empleo que está obligando a las organizaciones a adecuar sus propuestas de valor al empleado, a trabajar en forma personalizada en los esquemas de beneficios y, principalmente, en los arreglos de flexibilidad para poder retener al talento.La doctora en Derecho del Trabajo y Diplomada en Neurociencias Cognitivas y consultora en Teletrabajo Viviana Díaz consideró que el teletrabajo sembró el avance hacia los nuevos modelos laborales, que no implican 100% de virtualidad sino un esquema con distribución de la carga horaria y que refleja el recomendable 3x2, es decir tres días de trabajo remoto y dos días de presencial.Según un estudio realizado por la consultora argentina ManpowerGroup, el 26 por ciento de las empresas planea poner en marcha un modelo híbrido entre trabajo remoto y presencial, mientras que un 24 por ciento planifica un modelo con horarios de ingreso y salida flexibles.El estudio subrayó que el 13% no brindará ninguna de esas opciones, el 7% ofrecerá elegir desde dónde trabajar, el 6% planea un modelo de trabajo compartido, al tiempo que el 4% no sabe. En el caso de los trabajadores, ocho de cada diez quieren un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. A su vez, el 91% sostiene que conservar su trabajo es su prioridad, con excepción de los perfiles de IT, que valoran más que nada la flexibilidad.