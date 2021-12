Desde el próximo lunes se empieza a vacunar con Sinopharm en los CAPS

La descentralización en salud pública, facilita el acceso de los vecinos a la atención primaria, contribuyendo a la prevención a partir del acercamiento de las diferentes prestaciones.

La atención primaria de salud garantiza a las personas una atención integral de calidad; desde la promoción y la prevención, lo más cerca posible de sus lugares habituales.

La vacunación en el contexto de esta pandemia de COVID, se constituye en una herramienta prioritaria y que debe alcanzar al mayor número posible de la población.

Una de las novedades que dio a conocer la responsable del operativo de vacunación en Rafaela, Luciana Díaz, es que se va a empezar a trabajar en los siguientes centros de salud desde el lunes 3 de enero: Posta Sanitaria, CAP N° 9, CAP N° 2, CAP N° 4 y en el CAP N° 11. Allí, se van a recibir a las personas que tengan turno para vacunarse con Sinopharm, donde en el mensaje que reciban se les va a informar que deben acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio, en el horario de 10 a 13.

“Con esta decisión, se busca descentralizar el operativo de vacunación y facilitarles a los vecinos, el acceso a la vacuna sin tener que concurrir al hospital”, ponderó.

Por otra parte, Díaz hizo referencia al actual panorama sanitario y a los criterios para colocar terceras dosis: “En esta situación epidemiológica el lineamiento de vacunación de la provincia, indica que las personas que han recibido cualquier tipo de esquema, van a recibir a partir de los cuatro meses de colocada la segunda dosis, un refuerzo”, explicó. Además subrayó que “la asignación de esta tercera dosis es a través de un turno, tal como sucedió antes. La vacunación en este caso se desarrolla de 7 a 11 en la carpa ubicada en el patio del hospital, después hay un corto debido a las altas temperaturas y se retoma de 18 a 21”.

La profesional comentó: “Está habiendo una demanda muy sostenida de primeras y segundas dosis, de personas que recién ahora decidieron vacunarse frente a la situación sanitaria que se está viviendo y por eso se abrió el puesto 0 de 18 a 21, todos los días. El objetivo es poder dar respuestas a cada ciudadano que presente alguna duda o requiera información referida a la vacunación; se busca no concentrar al mismo tiempo a mucha gente, por eso se implementó esta modalidad”.

La coordinadora del operativo, explicó que “durante la tarde noche van a funcionar las dos carpas en el patio del hospital, con más espacio y menos temperatura. Durante el día, el hospital tiene en pleno funcionamiento todos los consultorios y otras actividades que hay que tener en cuenta”.



ANSIEDAD POR

TERCERAS DOSIS

Respecto a la ansiedad que existe en muchas personas por recibir la tercera dosis y a la información oficial acerca a este tema, Díaz manifestó que “a quienes recibieron hace más de cinco o seis meses la vacuna Sinopharm, ya están saliendo los turnos para los docentes, que es uno de los grupos que más reclamaba. En tanto, los mayores de 50 años que ya tienen dos dosis hace más de seis meses, se tienen que acercar al puesto 0 para poder ser vacunados; este es un grupo que estamos buscando especialmente”.



RESPETAR LOS TURNOS

La coordinadora, recalcó la importancia que tiene respetar el turno asignado, para de este modo favorecer la logística del operativo de vacunación, organizar el flujo de trabajo y de circulación de gente. “Necesitamos crear un buen clima de trabajo. El personal de salud está muy cansado, ya que venimos con un estrés sostenido y por eso a todos les pedimos paciencia y agradecemos en especial a quienes son respetuosos y respetan su turno”, expresó Díaz, quien además mencionó, que “hay muchas consultas por esto de la combinación de vacunas, ya que dada la cantidad que hay disponibles esas son las que se van aplicando. Hay distintas combinaciones aprobadas por el Ministerio”.

En función de la cantidad de casos positivos, Luciana Díaz aclaró que “quienes hayan recibido el turno para vacunarse y comenzaron a tener síntomas o son contacto estrecho, no deben concurrir ya que no van a perder el turno. Cuando finalicen el aislamiento, pueden presentarse en el hospital”.