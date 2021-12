La ciudad volvió a sufrir otro día de calor extremo

Al igual que la del martes, Rafaela y la región vivieron ayer otra jornada agobiante, donde el calor extremo se sintió un poco más, ya que el día fue a puro sol a diferencia del anterior, donde las nubes fueron una constante. En esa ocasión la máxima había sido de 37,8º C a la hora 16, pero ayer, en el mismo horario, la temperatura más alta se elevó casi un grado, alcanzando los 38,6º C, según en twitter Clima Rafaela, y una sensación térmica de más de 40º C.

Mientras tanto, la ciudad de Santa Fe también fue un horno, y como estaba pronosticado, el termómetro llegó casi a los 40º C (39,8º).

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, registró en la capital provincial 39º a las 14, en la estación que posee en la zona del aeropuerto de Sauce Viejo. En tanto, desde el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL indicaron que la temperatura a las 14 era de 42.6°. Mientras tanto, en Rosario, la máxima también alcanzó los 40º.



LA OLA DE CALOR SEGUIRA

De acuerdo a los pronósticos extendidos, La ola de calor seguirá presente por varios días más. De acuerdo al SMN, este jueves se presentará con cielo parcialmente nublado y durante las primeras horas el termómetro marcará 22º de mínima, mientras que por la tarde la máxima será de 37º. El viernes, último día de este 2021, llegará con anuncios de inestabilidad, aunque habrá que esperar a última hora para establecer si las reuniones para recibir al 2022 se hacen al aire libre o bajo techo. El pronóstico del organismo nacional indica que es probable que se produzcan tormentas aisladas durante la tarde-noche. De todos modos, el 31 será otra jornada pesada y bochornosa con 22º de mínima y 36º de máxima. El tiempo inestable se prolongaría hasta las primeras horas del sábado 1º de enero, pero de ahí en adelante las condiciones mejorarán y desaparecen las chances de precipitaciones.



NUEVO RECORD DE

DEMANDA DE ENERGIA

La demanda de energía eléctrica alcanzó ayer un nuevo récord de 27.020 MW en todo el país, en medio de una fuerte ola de calor que se prolongaría por los próximos días. Este requerimiento superó el anterior máximo de 26.450 MW que se había registrado el 25 de enero de este año a las 14.41, según los datos informados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). El martes, a la misma hora y con una temperatura de similar intensidad, la demanda fue de 24.866 MW. El promedio de la semana anterior fue de 23.145 MW. En tanto, la generación trepó hasta los 26.806,6 MW. Además de las fuentes de generación locales, la información de CAMMESA indica que se importaron 976 MW de Brasil, 420MW de Uruguay y 20 MW desde Paraguay. A las 17:00, la demanda había descendido a 26.238 MW, muy lejos del récord superado ayer.