Reabrió el Centro Cultural Ben Hur y la ciudad recupera una sala histórica

Tras casi tres años sin abrir, no solo por la pandemia, sino también por varias remodelaciones que se llevaron a cabo, en la noche del martes reabrió el Centro Cultural perteneciente a la Mutual de Ben Hur y de esta manera, se recuperó un establecimiento muy importante para la cultura de la ciudad.

Durante el evento que comenzó a las 21 la entidad presentó las refacciones que se llevaron a cabo en el establecimiento ubicado en calle San Lorenzo 258 e hizo una puesta en valor de lo que significa este lugar para Rafaela.

Allí no dejaron de mencionar que este es "un hecho que tiene un significado importante para la Institución y la ciudad, ya que es una sala más para el desarrollo de la cultura en Rafaela".

Para adentrarnos un poco en la historia de este emblemático lugar, cabe recordar que el 5 de abril de 1993 la Mutual Club Ben Hur adquirió este histórico inmueble que se encontraba en estado de abandono y lo transformó en un Centro Cultural activo, manteniendo la fachada de la antigua “Sociedad Centro Obrero Cosmopolita de Socorros Mutuos de Rafaela”, tal cual era su nombre desde 1907.

"Luego del paso de los años y de algunas situaciones económicas difíciles, hoy este Centro Cultural Ben Hur vuelve a abrir sus puertas con la renovación de todo el sistema lumínico, la instalación de un sistema de audio de última generación, con la pintura total tanto interna como externa, la renovación de las sillas y de todos los telones, la recuperación de los camarines que se encuentran debajo del escenario, además de la sala de reuniones del primer piso y los dos espacios para actividades comerciales y sociales ubicados en ambos lados del ingreso al Centro", destacaron desde la entidad.

Por su parte, Adrián Zenklusen, el presidente de la mutual, relató: "Hace prácticamente dos años y medio que estaba inutilizado, propio de la pandemia y también por desmejoras que ha tenido el Centro Cultural. Se ha hecho una inversión muy importante, de alrededor de 6 millones de pesos, que se puso en el mejoramiento de la parte de techos, de mampostería. También se cambió y se puso un sonido nuevo, tanto en la sala de arriba como la de abajo".

A su vez, Zenklusen resaltó: "Recordar el valor patrimonial histórico que será para la comunidad rafaelina, no solamente para el edificio en sí, sino porque estamos hablando de una sociedad obrera que data del año 1898. Es decir, por la historia que representa, de los primeros inmigrantes que fueron agrupándose en sociedades de socorro mutuo, que eran mutuales en ese momento".

"El piso ese estuvo inutilizado mucho tiempo y la Mutual, después de varias gestiones, en el año 93 pudo tomar posesión, adquirir el inmueble y darle una puesta en valor", agregó.

A continuación, el presidente dejó en claro el compromiso que tiene la Mutual para con la ciudad: "Creo que estamos poniendo a disposición de toda la sociedad rafaelina y de la cultura rafaelina un centro, un teatro, una sala importantes. Es muy adaptable para poder desarrollar diferentes eventos". En ella, en la noche del martes, dos grandes artistas rafaelinas llevaron su música para compartir con los asistentes.

Por un lado, Eliana Bertinetti, reconocida soprano de la ciudad, quien fue alumna de la Escuela Municipal de Música “Remo Pignoni”, le llegó al público con su voz; mientras que por el otro lado, la cantante estuvo acompañada por la pianista Natalia Krilich, destacada música de la ciudad y del país. Juntas brindaron un concierto lírico de primer nivel.

Para cerrar, Zenklusen remarcó: "Hoy la misión por la que venimos trabajando hace un par de meses es la puesta en valor de un edificio para dar un espacio a la cultura de la ciudad. Así que esperemos que sea bien recibido. Esperamos también ser partícipes de diferentes obras. La idea es poner a disposición de los asociados diferentes obras, con la participación muy activa de los diferentes artistas locales que trascienden a nivel nacional".