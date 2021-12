“La zona está muy complicada y la inacción del Gobierno provincial es terrible”

La inseguridad rural no da tregua en el departamento Castellanos, una de las zonas más candentes del territorio provincial. Durante todo el año se han conocido hechos en varias localidades que reflejan el estado de indefensión de los productores que, en reiteradas oportunidades, han manifestado su desazón y preocupación por la situación complicada que afrontan.A comienzos de esta semana, se conoció una carta contundente escrita por el presidente comunal de Humberto Primo, Mauro Gilabert, suplicando la reacción del Gobierno provincial ante el escenario que afrontan los productores de su distrito. La misiva, pensada y utilizada ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, llegó luego de un caso aberrante que mostró la peor cara de la inseguridad, con ataques armados por parte de desconocidos que dejaron como saldo personas heridas. De milagro, una vez más, no hubo que lamentar una desgracia. Pero el gran interrogante es, ¿hasta cuándo?El presidente de la Sociedad Rural de Humberto, Diego Guglielmone, manifestó su apoyo al presidente comunal. Precisamente, desde la entidad vienen denunciando hace meses que la zona está “muy complicada” en materia de delitos rurales. “La carta refleja la situación y el sentimiento de la gente aquí y mientras tanto los representantes que tenemos no nos reciben ni responden”, se quejó en diálogo con el programa radial ADN Rural.Al respecto, calificó como “terrible” la inacción que muestran las autoridades provinciales y apuntó contra el Senador provincial por el Departamento, Alcides Calvo, porque “no se hace eco del problema”. En ese sentido, expresó: “por la vía tradicional no hay respuestas, entonces no queda otra forma de comunicarse que mediante este tipo de notas o cartas”.A la hora de describir el escenario que padece el ruralismo, indicó: “la violencia está escalando. Primero comenzó con robos, después con gente entrando a las casas, amenazando y robando, pero ahora ya llegaron los disparos con gente que termina herida”. Y agregó: “está bravo Humberto, con una zona rural asolada”.La violencia dice “presente” en Humberto, pero al mismo tiempo continúan los casos de abigeato, el delito más común en la región que prácticamente forma parte de la “estructura de gastos o pérdidas” de un establecimiento. En los últimos 15 días, según se conoció, hubo varios faenamientos clandestinos en distintos campos, perjudicando de sobre manera al productor damnificado y generando mucho temor en todos aquellos que residen en la zona rural.RAQUEL SE SUMÓ AL PEDIDOLa Comuna de Raquel también se sumó al pedido de Humberto Primo en defensa de los productores, que están hartos de la inseguridad rural. "La modalidad de ir a robarle a las personas que están trabajando en el tambo, es algo que supera todos los límites conocidos por nosotros”, expresó Luciana Peter, presidente comunal.En ese sentido, remarco que en los últimos meses “la gravedad de los hechos se ha incrementado”, mientras que “el uso de armas de fuego y de otras armas ha mostrado la peligrosidad de los hechos”. Y resaltó la violencia de los responsables: “no dudan ni un segundo a la hora de atacar, dañar y amedrentar a nuestros productores”.En la misma sintonía que Gilabert, Peter puso sobre la mesa la responsabilidad de la clase política: “apelamos a quienes tengan en sus manos tomar decisiones, lo hagan y conduzcan las políticas hacia el bienestar de la gente de bien; queremos que nuestros pobladores, trabajadores y familias, sean libres y los delincuentes estén tras las rejas, no que sea al revés”.