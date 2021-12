La provincia prepara una ayuda crediticia para productores

Luego de la feroz tormenta ocurrida el pasado 12 de diciembre, que arrasó un total de 48.500 hectáreas productivas en los departamentos Castellanos, San Martín y San Jerónimo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe anticipó que se están estudiando herramientas financieras con tasa subsidiada para que los productores afectados puedan reconstruir las estructuras dañadas por el temporal.

En principio la ayuda estaría destinada a pequeños y medianos productores tamberos y ganaderos (porque los agricultores se sobreentiende que puedan tener sus cultivos asegurados) con la intención de que el dinero sirva para recomponer estructuras (viviendas, tambos, perímetros, silos, implementos, etc) y rápidamente restituir la normalidad productiva.

Si bien el anuncio oficial aún no se publicó, el director provincial de Lechería, Abel Zenklusen, confirmó que “se están buscando distintas alternativas para que la ayuda sea rápida y efectiva”. Lo más probable es que se canalicen “a través de las Agencias para el Desarrollo de cada departamento, con montos que se determinarán según el grado de afectación de cada uno”, explicó en el micro radial ADN Rural esta semana.

“Ya estamos recorriendo la zona con nuestros equipos técnicos y nos estamos apoyando en el relevamiento que realizó el INTA Rafaela, para evaluar los daños; seguramente la ayuda estará enfocada a pequeños y medianos productores de hasta 300 animales, con créditos rotatorios, no bancarios, con montos a definir aún, con seis meses de gracia y una tasa bajísima que puede ser del orden de 13% a 18 meses”, describió Zenklusen.



GESTIÓN DE LA MESA DE PRODUCTORES

La MEPROLSAFE que conducen los productores lecheros Marcelo Aimaro y Fernando Córdoba, iniciaron las gestiones ni bien trascendieron las primeras imágenes del desastre de la tormenta en plena cuenca lechera.

Luego de tomar contacto con los productores afectados, comenzaron con las diligencias para que la provincia tome conocimiento de lo sucedido en una vasta región, y garantice algún tipo de ayuda para aquellos que perdieron gran parte de su producción y estructura. En principio, la intención de la entidad fue que la provincia asista directamente con fondos a los damnificados, o que habilite alguna línea crediticia de emergencia con tasas subsidiadas y plazos para devolver sin contratiempos el préstamo. Al margen de lo que suceda efectivamente, lo cierto es que el Ministerio de la Producción les prometió que harán lo más rápido posible para que se materialice una ayuda inmediata a los afectados. Ahora resta el anuncio oficial.