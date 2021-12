Nuevo encuentro del Consejo Ejecutivo de Seguridad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio local se hizo saber que en la mañana del pasado martes, con la presencia del intendente, Gonzalo Toselli y la coordinadora de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, Yanina Monticone Windey, se realizó en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, una nueva sesión del Consejo Ejecutivo y Consultivo de Seguridad.El mismo esta reglamentado por el Programa Municipal de Seguridad y establecido en la Ordenanza N°1501/2003, funcionando como un foro de debate sobre el estado de seguridad en la ciudad.Los jefes de las fuerzas seguridad expusieron el trabajo articulado que se está realizando entre las distintas fuerzas y la cantidad de hechos delictivos (hurtos, robos, situaciones sospechosas) en los que se intervino durante noviembre y diciembre.Por otra parte, el Observatorio Municipal de Violencias y Seguridad Democrática aportó los datos estadísticos del mes y una comparación anual positiva en relación al año 2020.Por último, se conversó sobre distintas situaciones que fueron resueltas con la utilización del programa Ojos en Alerta. Además, se dio a conocer la cantidad de cámaras, domos y lectoras de patentes que hay en la ciudad, y los objetivos del programa de cara al año venidero.También participaron de la reunión, el sub comisario de la Comisaría 3°, Esteban Sanabria; el jefe de Agrupación Unidades de Orden Público, Baudillo Ponce; la sub jefa de la Unidad Regional V, Marcela Fernández; la sub jefa de la Comisaría Oficial, Alejandra de las Mercedes; el sub jefe del Grupo de Operación Táctica (G.O.T), Gabriel Recio; el comisario de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Mauro López; el comisario de los Pumas, Jorge Valles; miembros del Ejecutivo y del Concejo Municipal y, representantes de instituciones y vecinales de la Ciudad.