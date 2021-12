El rafaelino Tomás Pochettino, el primer refuerzo para River 2022

La reconstrucción 2021 dio sus frutos, pero eso no es motivo para relajarse. River sabe que necesita más si quiere recuperar el protagonismo que perdió en la Copa Libertadores. Y pese a tener uno de los mejores planteles del país, ya se aseguró una incorporación valiosa para seguir creciendo, con la llegada del rafaelino Tomás Pochettino, el primer refuerzo para el año próximo.El equipo de Gallardo no estuvo a la altura en el último certamen internacional y quedó eliminado por Atlético Mineiro sin poder competir. La idea de ciclo cumplido empezaba a rodear el trabajo de Marcelo Gallardo, pero el largo plazo y la paciencia comenzaron a dar señales de recuperación. Los refuerzos contratados en el mercado anterior se adaptaron. Encontraron su lugar en la maquinaria que volvió a ser sólida. Lo suficiente como para arrasar en el torneo argentino.La confirmación del Muñeco para el ejercicio 2022 fue el elemento que faltaba para volver a creer que el despegue internacional tiene sustento para 2022. La formación marcó muchas diferencias fronteras adentro, pero... ¿es suficiente para enfrentar el poderío económico de los brasileños? Es una incógnita que no podrá despejarse hasta que los partidos los ponga frente a frente. Pero ya se sabe que antes no alcanzó. Y sumar piezas es la única manera de llegar mejor preparado esta vez.Además, hay que tener en cuenta que será difícil retener a Julián Alvarez, el goleador del momento, que gritó tantos goles aquí adentro que se escucharon con fuerza en el exterior. Pero también hay rumores de una posible venta de Agustín Palavecino. Por allí se explica la llegada de Pochettino. Los dirigentes Millonarios llegaron a un acuerdo con los de Austin, de la Major League Soccer, y en los próximos días podría firmarse el acuerdo.Pochettino, de 25 años, surgió en Atlético de Rafaela y prontamente pasó a Boca, pero encontró oportunidades en la primera división en Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba. En su última temporada, en Austin, convirtió dos goles en 31 encuentros (fue titular en 26).El acuerdo se cerraría a préstamo, por un año y medio. Las cifras de la transferencia no fueron informadas aún.El mediocampista nacido en nuestra ciudad se distingue por su despliegue y versatilidad. En Talleres ha actuado como volante interior, pero es bastante flexible para adaptarse a otras posiciones en el centro de la cancha, por los costados y hasta como organizador. Si bien no tiene mucho gol, su pegada de media distancia no es mala.Es un jugador que llega bastante al área rival y en época de big data, sus números también se muestran alentadores, especialmente en su alta eficacia de acierto de pases, un aspecto que parece ser el que mejor encaja con la identidad del River de Gallardo.Para River apenas es el comienzo de la búsqueda de refuerzos. La lista también tiene previstos un par de regresos: los de Emanuel Mammana y el volante colombiano Juan Fernando Quintero.