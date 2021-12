El campeón de los 40 partidos sin perder

Sin dudas que acumular 40 partidos sin derrotas es un hecho trascendente, en cualquier Liga de la disciplina que sea. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe llegó a esa cifra consagrándose campeón el martes por la noche del Asociaciativo santafesino, al ganarle a Rivadavia Juniors en suplementario por 84 a 80 como visitante.El dato de color para hacer más importante el festejo fue la presencia en la cancha de uno de los hinchas más famosos que tiene la institución y que no quiso perderse el encuentro y los festejos, Luciano de Cecco. El gran armador del seleccionado argentino de vóley es hijo del entrenador de básquet Ricardo y en varias ocasiones contó y mostró su afición y sus condiciones para este deporte. De hecho, recordemos que jugó un año en Ben Hur de nuestra ciudad cuando aún no había optado entre el básquet y el voley. Fue en 2003, en Formativas,, en el proceso de la entidad rafaelina jugando a nivel profesional en la Liga Nacional.Volviendo a Gimnasia, lo hemos visto este año en la Liga Provincial enfrentando a Ben Hur y sin dudas es un equipo que supera la media del torneo. Dirigido por Daniel Dorfman tiene un par de jugadores reconocidos, como Lucio Delfino y Sebastián Copello, más varios que acompañan de muy buena manera.El Oficial de Santa Fe se denominó “Raúl Candioti” y lo ganó con un registro de 22-0. Pero, no fue solo eso, además suma 8 encuentros de la Liga Provincial y 10 partidos más del torneo apertura “Carmelo Mendoza” de la Asociación Santafesina, sumando 40 cotejos sin perder.