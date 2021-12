Deck pudo volver a jugar

Gabriel Deck volvió a tener rodaje en un diezmado plantel de Oklahoma City Thunder, afectado por el Covid-19, incluido el entrenador Mark Daigneault. El martes tuvo continuidad y consiguió ingresar en las estadísticas. Disputó 11 minutos en cancha -el de menos rodaje- y culminó con cinco puntos (1-1 en triples y 1-1 en dobles), 2 asistencias y un rebote.El equipo no pudo aguantar y finalmente cayó 117-111 ante Sacramento Kings, que desea acercarse a los puestos de Playoffs.En tanto, Facundo Campazzo tuvo un trabajo muy complicado en el Chase Center: defender a Stephen Curry. Sin problemas, el argentino llevó a que no consiga anotar hasta sus primeros 15 minutos, donde sumó las primeras dos unidades en el primer tiempo. El ex jugador de Real Madrid, en cambio, se comprometió a hacer jugar a su equipo y logró siete asistencias.Luego de un primer tiempo redondo, los Warriors consiguieron acercarse y estar cerca de la remontada. Stephen Curry marcó el ansiado triple 3.000 en la cara del base argentino. Después anotó cuatro más y ayudó a decorar el resultado. Con 23 puntos fue el goleador de Golden State. Sin embargo, el triunfo fue para Denver Nuggets 99-96.Nikola Jokic fue el mejor en el equipo de Michael Malone. El serbio consiguió 22 tantos, 18 recobres, 5 asistencias y 4 robos. Campazzo también cumplió en su rol con cinco puntos (1-2 en tiros libres, 2-4 en dobles y 0-1 en triples), siete asistencias, cuatro rebotes, dos robos, una tapa, una pérdida y tres faltas personales.