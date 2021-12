Jugadora de Central echada por besar a una compañera

La futbolista Maira Sánchez reveló mediante sus redes sociales que la entrenadora del Canalla, Roxana Vallejos, le anunció que no continuará siendo parte del plantel profesional del club por haber besado a una compañera de equipo. Maira comenzó a jugar en Central en el 2015, fue parte del plantel tricampeón de la Rosarina y jugó la Liga Casildense.Si bien era extremo por derecha, cuando se “profesionalizó” el futbol la DT la paró de lateral por derecha. Según expuso Sánchez en una carta abierta que emitió en su cuenta personal de Instagram el hecho sucedió el 9 de noviembre pasado y la entrenadora del club rosarino fue quien le comunicó la decisión porque se había dado un beso con otra futbolista dentro de las instalaciones del club. "El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel “profesional” por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera. A dónde está la Secretaría de género? A dónde están las personas que defienden nuestros derechos? Por qué no se me valora cómo deportista? Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?" , reza un extracto del comunicado de la futbolista.No obstante, cabe destacar que desde el club rosarino afirman que la salida tanto de la jugadora en cuestión como de las demás futbolistas que abandonaron la entidad fue por razones exclusivamente deportivas.Por otra parte, el INADI Santa Fe manifestó "su preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y discriminación, que fueran denunciados en nuestro Organismo por las jugadoras de fútbol de la primera división femenina del Club Atlético Rosario Central".