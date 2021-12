Se conoció el formato del TRL 2022

Se conocieron más detalles sobre la temporada 2022 del Torneo Regional del Litoral de rugby, luego de anticiparse su inicio en el mes de marzo. Una de las principales modificaciones es que se adecuarán los niveles a las denominaciones, es decir que el Top Ten será ahora la Primera División, mientras que el segundo nivel donde estará CRAR ahora se denominará Segunda División, y empezará el 19 de marzo, es decir una semana después que el segmento principal, al igual que la Tercera.Previendo una temporada de competencia normal, se jugará todos contra todos a dos ruedas en cada certamen. Al retomarse el esquema de ascensos y descensos se dispuso el sistema para la Reclasificación, con los 5 primeros del torneo de Segunda y los tres últimos de la A, disputarán las plazas.A continuación lo detallado por la Unión Santafesina de Rugby:ESQUEMA DE COMPETENCIAEl Torneo Regional del Litoral ya tiene fecha de inicio. Primera División comienza el 12 de marzo y Segunda y Tercera, al unísono, el 19 de marzo. Con un formato de todos contra todos a 2 ruedas, más las definiciones, el 2022 ya tiene su calendario.Esquema de competencia, 3 niveles. Los clubes de Primera clasifican al Interior. La denominación será Primera, Segunda y Tercera. Plazas del Interior: 4, 2 y 1. Formato: Primera, Segunda y Tercera 2 ruedas, todos contra todos ida y vuelta. Definición: en Primera con Semifinal y Final; a su vez, en Segunda y Tercera con Final Four.En Primera se juega semifinal y final sólo del 1º al 4º. El resto de los equipos juegan partido ida y vuelta (5º vs 6, 7º vs 8º y 9º vs 10º). En Primera los equipos que juegan Reclasificación (primera) acompañan la reserva y prereserva. Se ratifica que los clubes deben presentar los 3 equipos en Primera y Segunda.Primera: inicio 12 de marzo. Finaliza. 20 de agosto. Ventanas: 16 de abril, 21 de mayo, 18 de junio y 6 de agosto. Semifinal y final: 13 y 20 de agosto.Segunda y Tercera: inicia 19 de marzo. Finaliza 13 de agosto. Ventana: 26 de marzo, 16 de abril, 21 de mayo, 18 de junio, 23 de julio. Final Four: 30 de julio, 6 de agosto, 13 de agosto para los primeros cuatro equipos.En Segunda los equipos clasificados del 5º al 8º juegan partido ida y vuelta: 5º vs. 6º y 7º vs. 8º.Por su parte, en Tercera juegan un triangular todos contra todos.FORMATO RECLASIFICACIONReclasificación A: 8º, 9º, 10º de Primera y 1º ,2º,3º,4º y 5º de Segunda (puede sumarse el 6º).Reclasificación B: 6º, 7º, 8º de Segunda al 1º al 5º de Tercera. Juegan todos contra todos a una rueda. Los últimos 2 bajan a sus uniones.Definición: Reclasificación A y B por sumatoria de puntos. Clasificación 2023: Los primeros 9 clasifican a Primera, los siguientes 9 a Segunda y el resto (7) a Tercera.