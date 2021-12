Creevy, el de más tries

Agustín Creevy cerrará el 2021 como el jugador argentino profesional con más tries apoyados. El hooker de London Irish cosechó 14 conquistas a lo largo de estos doce meses y superó en el podio a Julián Montoya (9) y Santiago Cordero (8).Con un total de 29 partidos disputados, desde enero a diciembre, el jugador formado en el club San Luis de La Plata apoyó once tries en la Premiership (nueve en la edición 2021/22 y dos en la temporada pasada), dos tries ante Pau en la Challenge Cup de 2021/22 y uno ante Bath, en el mismo certamen, pero en la edición 2020/2021.Los equipos a los cuales les marcó Creevy en la Premiership, en esta temporada, son: Sale, Northampton, Leicester, Gloucester, Exeter, Harlequins, Newcastle y Wasps (2). Por su parte, a principio de año, por la 2020/21, los dos tries fueron ante Newcastle y Gloucester.