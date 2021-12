González Ferioli se pierde el Dakar debido al covid

El cordobés Jeremías González Ferioli se preparó junto al navegante Gonzalo Rinaldi para hacer su debut oficial dentro de la categoría Side by Side en el rally raid más duro del mundo, pero el escollo más grande fue la reciente ola de contagios de Covid-19. El equipo South Racing tenía preparado el vehículo en el parque de trabajos en Jeddah.Anunció el propio protagonista en redes sociales, tres días antes de la largada, que no podía estar en la competencia por esta causa, ya que dio positivo en un testeo previo. Junto a la ausencia de Franco Caimi (motos) por una lesión entrenando en Dubai semanas atrás, Ferioli y Rinaldi se suman a la grilla de argentinos que no podrá siquiera largar el Dakar 2022.Todo el ambiente del cross country le auguró pronta recuperación a quien consiguiera tres podios en Dakar dentro de la categoría Quads en cinco participaciones y se espera el momento de superar el trago amargo similar al de los días previos al Dakar 2020, cuando una lesión entrenando en Quad le dejó sin tiempo de recuperación semanas antes de iniciar la competencia.Los viajes fueron una odisea para todos lo que arribaron a Arabia. La organización obligó la realización de los tests PCR 7 días antes de embarcar rumbo a ese país, al igual que otro examen con 2 horas de anticipación al despegue. Al llegar a Jeddah, cada integrante de la caravana Dakar pasó por el estadio Rey Abdullah a someterse a otro control. Y recién allí, con el resultado negativo, accede al trámite para la acreditación y las verificaciones.OTRA BAJATambién se sumó la baja de Alexandre Pesci por el incendio total de su Rebellion. El mismo tomó fuego y se consumió mientras se llevaba a cabo un test previo a la Verificación Técnica y el inicio de la carrera, lo que será el próximo sábado.Pesci es uno de los personajes del Dakar, ya que se trata del presidente de Rebellion y propietario de Rebellion Racing, equipo del Mundial de Endurance. Desde 2020 el equipo suizo ha inscrito dos coches en el Dakar, en esta oportunidad uno para Alexandre Pesci y el conducido por Romain Dumas, ganador de las 24 Horas de Le Mans y poseedor del récord de la subida a Pikes Peak.