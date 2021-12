Se aprobó el Presupuesto 2022

En una reunión llevada a cabo con formato totalmente virtual, que se prolongó por unas dos horas aproximadamente, gran parte de la atención se la llevó el tratamiento de la “ley de leyes” para el próximo ejercicio, pero fue admitido en general y solo hubo diferencias, en un par de artículos con relación al proyecto original elevado por el Ejecutivo municipal.

Uno de ellos, el movimiento de partidas entre áreas de Gobierno encontró consenso entre los bloques y se acordó que “cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital sean superiores a $ 1.500.000 (El Ejecutivo había pedido que fueran $ 2 millones) de cada una de las Secretarias y Subsecretarias excedan hasta un 20% las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación”.

El otro, vinculado al incremento del personal de planta permanente y los contratos para el próximo año, salió por imposición de la mayoría opositora. El Gobierno solicitó la creación de 60 cargos de planta permanente, para llevarla a 1.320, y la posibilidad de formalizar otros 20 contratos, elevando la cantidad a 280. Pero Juntos por el Cambio y el Frente Progresista solo le concedieron 20 cargos más para planta permanente y respetaron los 20 contratos reclamados.

Leonardo Viotti lo justificó diciendo que prefieren ir habilitándolos de a poco y cuando los 20 estén cerca de completarse nos mandan un nuevo pedido. Siempre fuimos dando respuesta cada vez que el Ejecutivo lo necesitaba y si se da el caso nos reuniremos de manera extraordinaria y habilitaremos los cargos que hagan falta”. Asimismo, señaló que para ampliar este cupo “habría que llamar a concurso para cubrir los puestos que están siendo subrogados, porque el empleado que subroga deja su lugar para ocupar uno de mayor jerarquía y entonces figura con dos cargos, aunque cobra un solo sueldo, que es el de la categoría más alta”.

Por su parte, el Justicialista Juan Senn pidió que se reconsidere la propuesta atendiendo a que el rebrote de CoViD actual “puede demandar mayores puestos de trabajo para atender lo sanitario”. Y en la misma dirección, Martín Racca, apuntó que “el presupuesto que se está tratando se cerró el 30 de setiembre pasado y luego se aprobaron ordenanzas, como el centro de atención primaria de salud para perros y gatos o los agentes que habrá que sumar para controlar la cortina forestal y la aplicación de agroquímicos, y requerirán mayores recursos económicos y personal”

Pero, Lisandro Mársico (PDP-FP) les recordó que “a los 20 cargos de planta permanente que estaban dispuestos a ceder hay que agregarles los 11 que no fueron cubiertos y estaban presupuestados para este año”, tomándose de la información suministrada por la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, quien reveló, en su encuentro de la semana anterior con los concejales, que de los 1.280 autorizados para el corriente años, se ocuparon 1.269.



VETO PROPOSITIVO Y

TERRENO A BOMBEROS

El otro tema atractivo de la sesión de ayer, porque la oposición había dejado entrever que no había pleno convencimiento para darle curso, fue el veto propositivo que resolvió el Intendente Luis Castellano sobre la ordenanza de Bomberos Voluntarios, instrumento legal con el que anuló el subsidio del 1,5% de lo recaudado en concepto de TGI y DReI, aprobado por la oposición, y lo bajó al 0,5 % como lo estipulaba el proyecto del Ejecutivo. Además, con el veto llevó el plazo de su otorgamiento a cuatro años, contra 1 que fijaba la ordenanza. De todas formas, y más allá de que entre líneas, y con mucha sutileza, hubo algún pequeño fuego cruzado en los discursos de oficialismo y oposición, finalmente, el veto propositivo obtuvo pleno respaldo del Cuerpo. Estrechamente ligado al tema anterior estuvo la donación del terreno a Bomberos Voluntarios (ubicado en calle Juan Scossiroli y 25 de Mayo) para que construyan su Cuartel y la ordenanza presentada por el oficialismo (vale recordar que la sesión del terreno se había incluido dentro del veto propositivo, pero fue cuestionado por la oposición) para desafectarlo del dominio público y pasarlo a la Asociación Bomberos Voluntarios fue ratificada por todos los ediles sin objeciones.



FONDO PARA OBRAS

DEL MICROCENTRO

De igual manera se aprobó una modificación del texto de la ordenanza marco de la zona de estacionamiento controlado (ZEC) y se aprobó un incremento en los importes del tiempo que se compra. Por ello, a partir del año venidero el costo de la hora pasará de 20 a 30 pesos, mientras que la media hora subirá de 10 a 15 pesos. La novedad fue que al texto, por iniciativa del Juntos por el Cambio, y satisfaciendo un pedido del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, se le incorporó un artículo que establece la creación de un fondo, constituido por el 50% del superávit que arroje el cobro en la zona de estacionamiento, y tendrá como destino la realización de obras de mejoras, fundamentalmente viales, en ese sector. Tal como se había ocurrido en la comisión de ayer, el oficialismo no se mostró muy de acuerdo con el fondo por entender que se le restan recursos para obras similares en otros sectores de la ciudad, aunque terminó acompañando la iniciativa.

A continuación, se aprobó la extensión hasta el 31 de Marzo de 2022, el plazo de vigencia para que el Gobierno municipal pueda llevar adelante compras directas de alimentos, insumos, bienes y servicios necesarios para asegurar la continuidad del normal funcionamiento de la gestión Municipal, atendiendo a que “aún persiste el contexto de dificultad económica en nuestro país”. Los ediles también le dieron luz verde a varios temas más: dos ampliaciones presupuestarias, el refrendo de dos Decretos por pagos al proceso organizativo, honorarios y premios del concurso de ideas para la puesta en valor de los ex Almacenes Ripamonti y el programa “A la par, más educación, más trabajo”.



CASI $ 6.000 MILLONES

En el artículo 1°, del Presupuesto 2022 se fija “en la suma de $ 5.923.118.264 el total de erogaciones de la Administración General, Concejo Municipal y Organismos Descentralizados para el ejercicio 2022”, mientras que en su segundo artículo: “se estima en la suma de $ 5.947.942.188 el calculo de los Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el artículo precedente”. Como consecuencia de estás cifras se proyecta un superávit de $ 24.823.924.