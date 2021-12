Con 188 casos, Rafaela registró la cifra más alta en lo que va de la pandemia

Lo que era un secreto a voces durante la jornada finalmente se confirmó por la noche. Los 140 casos que se habían dado entre la Nochebuena y Navidad en Rafaela, y luego de un par de días donde suelen procesarse menos muestras, tuvo este martes sus coletazos, ya que la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud informó 188 nuevos casos de coronavirus en Rafaela. Se trata del récord de contagios diarios registrados en la ciudad o el peor día que transitamos en lo que va de la pandemia, ya que la anterior cifra máxima se había dado el 23 de octubre del año pasado, con 177 positivos.

Indudablemente, se han encendido las alarmas y este número ya debe preocupar, y mucho, a las autoridades sanitarias y municipales locales, ya que indefectiblemente se ha comenzado a transitar la tercera ola de contagios, una situación que también se ve reflejada a nivel provincial y nacional. Cabe señalar que en los últimos días, en la carpa que funciona en la Plaza 9 de Julio, frente al efector local, se habían realizado más de 1.000 hisopados, teniendo en cuenta la gran cantidad de encuentros sociales y familiares y despedidas de año que se están llevando a cabo. De hecho, en la jornada de ayer, fueron muchos los rafaelinos que se acercaron al lugar para realizar el correspondiente hisopado ante la aparición de síntomas compatibles con el Covid-19. Los primeros llegaron a las 6 de la mañana, mucho antes del horario de atención.

Con este panorama, el acumulado en nuestro medio desde marzo del 2020 a esta parte es de 15.399 contagios, siendo 466 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad, mientras que los aislados se elevaron a 1.485. Por otro lado, los recuperados ascienden a 14.632, mientras que por 4º día consecutivo no se contabilizaron fallecimientos, manteniéndose en 321 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad.



UN INTERNADO

Por contrapartida, y a diferencia de lo que sucedía en octubre del 2020, donde la situación sanitaria era más alarmante en cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", al día de hoy solamente se encuentra un sólo paciente Covid-19 positivo internado en sala general, ya que se le dio el alta al que se encontraba en UTI hasta este lunes.



CAMBIO DE HORARIO

Mientras tanto, la Municipalidad de Rafaela, con respecto a la vacunación, informó un cambio de horario debido al gran calor reinante, durante estos días, en horas de la siesta. Por la mañana, se sigue vacunando normalmente con los turnos asignados para cada día. En cuanto a los turnos perdidos y reprogramados, el nuevo horario es de 18 horas a 21 horas, únicamente los días hábiles y a partir de este miércoles 29 de diciembre.



MAS VACUNAS

Al mismo tiempo, la Dirección Regional de Salud dio a conocer que durante la mañana de este martes se recepcionaron 6.600 nuevas dosis de la vacuna Pfizer para continuar con el programa de vacunación que se puso en marcha a principios de año. Las mismas fueron distribuidas a los distintos electores de la zona, mientras que al vacunatorio de nuestra ciudad se le asignaron 846 dosis.



EN LA PROVINCIA

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 2.112 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 478.934, de lo cuáles 41.951 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 436.983 por laboratorio. Después de muchos meses, Rosario reportó más de un millar de positivos (1.010 concretamente), algo que no se daba desde el 2 de junio de este año cuando se notificaron 1.151 contagios. Así, los infectados en esa ciudad desde el comienzo de la pandemia ascienden a 168.256, mientras que en la ciudad de Santa Fe se anunciaron 214 casos, llegando a un total de 56.471.

También se reportaron 49 contagiados en Funes, 31 en Santo Tomé, 26 en San Jorge, 14 en Ceres y Sunchales, 13 en Esperanza, 11 en Frontera, 10 en Sastre, 7 en Sauce Viejo y 5 en María Juana. En el resto de las localidades del departamento Castellanos, que suma 25.180 infectados, se mencionaron otros 4 positivos en Aldao, Humberto y San Vicente, 2 en Susana y Zenón Pereyra y 1 en Angélica, Bella Italia, Castellanos, Esmeralda, Josefina, Ramona y San Antonio. En tanto, no se anunciaron muertes en la "bota" en la jornada de ayer, registrando 8.645 víctimas fatales.

En la provincia hay 5.272 pacientes activos, 465.017 son los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 6.282.993 vacunas de las 6.296.287 dosis que recibió Santa Fe.



SOBRE EL AUTOTEST

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, sostuvo que este martes por la tarde -por ayer- se iba a realizar una reunión con expertos en materia epidemiológica para analizar el crecimiento de casos de coronavirus -no hubo ninguna información oficial por parte de las autoridades provinciales- , pero indicó que por el momento “seguirán vigentes los mismos protocolos” de prevención de contagios. Además, anticipó que "en breve” se podrán realizar los autotests de Covid-19 que ya fueron autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Durante una conferencia de prensa realizada ayer en el salón Rodolfo Walsh de Gobernación, donde presentó el Plan de los 1.000 días de Atención y Cuidado del Embarazo y la Primera infancia, la titular del área salud del gobierno provincial fue consultada sobre la situación epidemiológica en la provincia y en Rosario y sobre la puesta en funcionamiento de los autotests de coronavirus. “Hoy -por ayer- tenemos una reunión con expertos, convocada por el gobernador Omar Perotti para tratar la situación epidemiológica actual y ver la evolución de los casos. Por el momento seguimos con los mismos protocolos y haremos un repaso con el comité de expertos para ver cómo seguimos”, expresó Martorano.

Al ser consultada sobre la inminente utilización de los autotests, la funcionaria responsable del área Salud expresó que ese fue un “tema muy conversado. Habrá un grupo de esas pruebas que ya fue autorizado por Anmat. Ahora se está discutiendo si lo podrá hacer cada persona (en si domicilio) o en las farmacias para que puedan quedar asentados los resultados”, sostuvo Martorano. En tanto, según lo publicado por La Capital, la ministra de Salud sostuvo que ese tipo de pruebas son una buena práctica “en tanto y en cuanto quede el dato asentado y se pueda hacer el seguimiento de la persona que da positivo de Covid. Ese era el tema que más nos preocupaba, la trazabilidad de esos casos”. Probablemente en breve haya autotests autorizados. Eso viene de la mano de la cantidad de testeos que se vienen realizando en el país que ha aumentado. Está muy bien que se hagan”.

En otro orden, Martorano reiteró que la provincia “está con un aumento de casos, y creemos que habrá más. Así y todo la situación está bastante controlada. Tenemos un 13% de positividad, pero los informes dicen que se está duplicando la misma. Veremos cómo cierra la semana”. En ese sentido, agregó que también “aumentaron los testeos. Tenemos muchos más diagnósticos y aislamientos. Eso es muy bueno. Hay que estar muy atentos y cuidarnos. Hay que convivir con la pandemia, no hay que tener miedo, pero para los besos y abrazos yo esperaría un poquito hasta que esto se estabilice”.