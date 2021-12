El Presidente descartó nuevas medidas sanitarias

El presidente Alberto Fernández descartó ayer nuevas restricciones nacionales por la suba de casos de coronavirus en todo el país, tras participar de un brindis de fin de año con periodistas acreditados en Casa Rosada. "Si el problema de los nuevos contagios no adquirió gravedad fue porque todos los argentinos tuvieron la oportunidad de vacunarse", señaló el mandatario nacional, que también manifestó preocupación por el incremento de contagios que se vio claro en los últimos días.

"A todos nos preocupa el aumento de casos. En la medida en la que nos vacunemos, todo va a ser más fácil", destacó Fernández, y agregó: "Prorrogamos la emergencia sanitaria, y no van a haber nuevas medidas de las que ya rigen".

A la vez, el jefe de Estado evitó opinar sobre la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal por montar una supuesta "mesa judicial" para la persecución gremial a través de causas.

"Es un problema de la Justicia", afirmó el Presidente luego de la presentación que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Del mismo modo, eludió manifestar posición acerca de la reelección de intendentes: "Es un tema de la provincia".

En cuanto a su paternidad, declaró estar feliz, y pidió entre risas: "Con que sea ariano alcanza". Previo al brindis, Fernández hizo entrega de una plaqueta en homenaje al periodista, Roberto Di Sandro, que permanecerá en la Sala de Periodista de Casa Rosada por sus años de trabajo. "Sos el decano y sos el maestro de muchos colegas tuyos, 74 años de trabajo acá y 90 años, es muy merecido", remarcó el mandatario nacional.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti y el jefe de asesores de Presidencia, Juan Manuel Olmos.



EE.UU. ELEVÓ NIVEL

DE ADVERTENCIAS

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos elevaron ayer el nivel de advertencias de viaje relacionadas con el coronavirus para cuatro países, entre ellos la Argentina. En una jornada en la que la Argentina registró 33.902 nuevos casos de Covid-19, el organismo sanitario norteamericano elevó a nivel 3 o "alto" el alerta de viaje para el país.

En los casos de Malta, Moldavia y Suecia los CDC incrementaron el nivel de alerta a 4 o "muy alto" por el desarrollo de la pandemia de Covid-19. En cuanto al nivel que ahora representa la Argentina, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos instan a asegurarse de "estar completamente vacunado antes de viajar a estos destinos".

"Los viajeros no vacunados deben evitar los viajes no esenciales a estos destinos", afirman. "Debido a la situación actual en Argentina, todos los viajeros pueden correr el riesgo de contraer y propagar las variantes de COVID-19. Los viajeros deben seguir las recomendaciones o requisitos en Argentina, incluyendo el uso de barbijo y permanecer a 2 metros de distancia de los demás", indica el organismo.

De la mano de la variante ómicron, que explica la gran mayoría de los contagios, Estados Unidos vive una fuerte crecida en la cantidad de casos diarios, que superan los 200 mil en los últimos días, acercándose a los récords de enero pasado.

Ante la menor peligrosidad en cuanto a enfermedades graves de la variante que pasó a ser dominante, este lunes las autoridades sanitarias estadounidenses redujeron a la mitad el tiempo de aislamiento recomendado para las personas asintomáticas que tengan Covid-19.

El aislamiento se reduce de diez a cinco días para los asintomáticos y de catorce a cinco para los contactos no vacunados de personas infectadas, informaron los CDC.