Rafaela en Acción terminó su recorrida y comenzó a prepararse para el 2022

A partir de julio, cuando el contexto sanitario resultó favorable, la Municipalidad emprendió un recorrido firme por la ciudad llevando sus programas a través de Rafaela en Acción. En este conjunto de dispositivos rodantes y colectivos estuvieron presentes las distintas áreas del Estado local. “Fue un trabajo transversal para llevar el municipio a los barrios y esto se ve reflejado en cada uno de los testimonios de los funcionarios que hicieron esto posible”, detalló Mónica Andreo, coordinadora de Gestión Territorial y Transporte.

No solo se llevaron servicios, la cultura también tuvo un papel protagónico en este recorrido con el programa Artentapiales, dejando su marca en los rincones de la ciudad, ya que se sumó a los itinerarios y fue muy enriquecedor porque implicó generar una nueva línea de acción. El programa debió dividirse en dos partes: una siguió un cronograma habitual que es el que viene sosteniendo desde hace años, y otra línea incorporó nuevos artistas que fueron convocados desde el Liceo Municipal "Miguel Flores" y que se ocupó de seguir el cronograma de Rafaela en Acción”. Esto posibilitó una duplicación de obras ya que se lograron concretar más murales que otros años gracias a esta propuesta.



REACTIVAR LA ECONOMIA

La pandemia tuvo sus repercusiones en la economía de cada familia y una herramienta que tuvo como objetivo dinamizar este factor fue Billetera Santa Fe implementada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe. Una vez que el programa se puso en marcha, “una de las estrategias de difusión que usamos fue la presencia en el dispositivo territorial de Rafaela en Acción. Fue fundamental el trabajo que desarrollamos desde allí porque pudimos asesorar a muchos vecinos que se acercaban pidiendo el acompañamiento para descargar la aplicación y aprender a utilizarla”, explicó el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti. Esto se complementó con “recorridas por vecinales y comercios barriales explicando la metodología de uso y sus beneficios tanto para el consumidor como el comerciante, llegando en la actualidad a tener 35 mil usuarios en la ciudad y más de 800 comercios. Parte de esta difusión la llevamos a cabo en conjunto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor”.

El fortalecimiento de las capacidades para el empleo fue otro de los ejes que se abordaron territorialmente con la participación diaria de un integrante de la Oficina Municipal de Empleo, asesorando a la gente.

El balance fue positivo, no solamente porque se llevaron a cada uno de los barrios los servicios de la Oficina de Empleo. También pudo ser un lugar para la entrega de certificados, la presencia del curso de formación y actividades relacionadas a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación. “Hemos tenido más de 200 consultas, la más importante fue la inscripción de cursos para Jóvenes. Contar con este lugar, nos dio la oportunidad de llegar más cerca para trabajar de manera descentralizada, como lo vinimos haciendo este año con los 24 cursos de Santa Fe Más, los 13 cursos de Introducción al Trabajo, los más de 300 chicos y chicas en los programas de empleo y los más de 100 créditos entregados a través de diferentes líneas”, agregó Juan Ignacio Ruggia.



IDENTIDAD Y EDUCACION

COMO DERECHOS

Uno de los trámites más demandados en esta edición fue el documento nacional de identidad. En total, se contabilizaron más de 2.500 gestiones para DNI y pasaporte. La coordinadora de Vecinales a cargo del área, Vanesa Macagno, señaló que de este modo, “el Centro de Documentación Rápida tuvo su presencia en Rafaela en Acción, acompañándolo en los distintos puntos que fue recorriendo, acercando un trámite esencial para las familias”. “Continuamos a disposición de quienes necesiten solicitar el servicio en Bulevar Yrigoyen 421, de lunes a viernes de 7 a 13”, remarcó.

Además, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, habló del asesoramiento educativo que se ofreció en uno de los colectivos: “Este año tuvimos la grata experiencia de incorporar un promotor a la recorrida de Rafaela en Acción. Si bien en el dispositivo, en años anteriores, se venían recibiendo consultas que nos eran derivadas, no era una atención personalizada en el lugar”. Por eso, “comenzamos primero un día y después dos, para que en forma fija y durante el transcurso del horario de atención, atienda uno de nuestros promotores que conocía toda la oferta educativa de la ciudad y las respuestas para poder darles”. “Creemos que esta respuesta inmediata fue mucho mejor para cada una de las personas que se acercaron y a nosotros también nos ayudó ofrecer este servicio en este espacio. También resultó positivo el hecho de que los promotores se hayan sumado a las caminatas en los barrios para difundir el servicio y llegar cara a cara con los ciudadanos y ciudadanas que tienen el deseo de seguir estudiando, tanto en los niveles primario, secundario y superior”, finalizó Andereggen.



CUIDADO DEL AMBIENTE

La Municipalidad de Rafaela tiene como una de sus principales líneas de acción la concientización de la población para el cuidado del ambiente. En Rafaela en Acción este trabajo se desarrolló con el Punto Verde Móvil y la presencia de promotoras pertenecientes al Instituto para el Desarrollo Sustentable. Las iniciativas propuestas en este espacio “fueron numerosas, con importante respuesta y participación de las personas en cada barrio recorrido. Una de ellas fue la biblioteca móvil ´Reciclar emociones para dar una segunda oportunidad a los libros. Las personas podían traer y buscar ejemplares gratuitamente. Este año circularon más de 500 ejemplares”, aportó la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso. También se recibieron los residuos especiales para darles una disposición final segura: “Se acercaron de cientos de personas a dejar pilas, tapitas, baterías, pequeños electros, metales, focos, celulares, aceite vegetal usado, entre otros materiales. Mientras que con la compostera comunitaria incentivamos a que las personas del sector traigan sus residuos orgánicos para hacer compostaje y conocer cómo es el proceso para replicarlo y poner en valor los residuos que se generan en el hogar”.

Asimismo, se entregó información sobre la separación de residuos, los establecimientos municipales de recepción y los servicios de recolección domiciliaria y de patio, los cuidados y compromisos que debemos asumir en relación al mosquito transmisor del dengue. En el marco del Programa Huerta Familiar Santafesina del Gobierno de Santa Fe y el Programa Pro Huerta de INTA, se concretó la entrega de semillas: “894 personas recibieron kits de otoño/invierno y primavera/verano para iniciar o continuar la huerta en casa”, enfatizó Caruso.

Por su parte, el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte, Franco Sanmartino, completó: “Rafaela en Acción nos ayudó a reforzar la difusión de nuestros servicios y resultó muy útil. Trabajamos en la concientización de la ciudadanía para que colabore con la recolección de patios y diaria que brindamos desde el municipio”. También “ofrecimos la posibilidad de tramitar el Boleto Educativo Gratuito para docentes, estudiantes y asistentes escolares, al igual que la posibilidad de gestionar la SUBE y los atributos sociales. Es una forma más que nos posibilita llegar a las personas que más nos necesitan”.



ALERTAR PARA PREVENIR

A lo largo de los meses en los que el dispositivo estuvo en marcha, se implementó el programa Ojos en Alerta de la Secretaría de Prevención en Seguridad, brindando charlas en las vecinales y trasladando a las personas hasta el Centro de Monitoreo Urbano para que pudieran conocerlo. “Nuestro balance es altamente positivo. Estamos muy contentos porque Rafaela en Acción nos permitió capacitar a los vecinos en sus domicilios, en instituciones y vecinales, brindando una herramienta que permite una respuesta inmediata y que compromete al ciudadano”, declaró el secretario Maximiliano Postovit. “Sabemos que estas 1.800 personas que se capacitaron una a una, se multiplican por cuatro porque la información se comparte con la familia y los amigos. De ahí la importancia de la capacitación para el correcto funcionamiento. Muchas gracias por el trabajo en conjunto durante este año y seguiremos haciéndolo el próximo”, aseguró el funcionario.



MAS GESTIONES

En el 2021 el Instituto Municipal de la Vivienda estuvo presente en Rafaela en Acción, ya que “nos ayudó a que la gente pudiera asesorarse en cómo inscribirse y actualizar su información en el registro único de inscripción permanente. También otro de los asesoramientos que hicimos fue la descarga de boletas de pago de viviendas a través de la web, que con motivo de la pandemia, el Gobierno de la Provincia decidió hacerlo de esta forma”, contó el director ejecutivo del IMV, Marcelo Riberi. En tanto que Diego Rivas, integrante de la Secretaría de Hacienda, sumó: “Desde la Secretaría hemos tenido un aporte y una participación importante con lo que fue Rafaela en Acción. Pudimos transmitir la salida del plan de pagos en pandemia donde ofrecimos descuentos en tributos municipales para aquellas personas que quisieron regularizar su deuda”. Al respecto, “hubo muchas consultas no solamente con la moratoria municipal sino también con la moratoria a nivel provincial. Es un medio de difusión muy valioso porque la gente consulta, pregunta, y eso hace que podamos estar muy cerca de la gente con respuestas personalizadas. Lo hemos notado porque mucha gente vino al municipio después de pasar por el dispositivo para terminar de hacer los convenios o asesorarse sobre los diversos beneficios. El primer paso que se dio fue desde Rafaela en Acción y eso fue muy importante. Fue un gran aporte, medio de difusión y acercamiento. Es el medio que tenemos para estar cerca de la ciudadanía con todos los programas municipales”, finalizó.