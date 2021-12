Fin de año bajo fuego en Rafaela y el país

El año termina con varios días de altas temperatura en gran parte del territorio argentino, que registraban máximas de entre 35 y 40 grados, además de mínimas elevadas. El calor intenso cubría desde el norte del país a la zona septentrional de la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía en alerta naranja por olas de calor el sudeste y el noreste de Mendoza, el oeste de La Pampa, el norte de Río Negro, el este de Neuquén. Mientras que en alerta amarilla se incluía al este de Río Negro, el sur de Neuquén, centro y norte de la provincia de Buenos Aires, además de la Capital Federal, el sur y centro de Santa Fe, el sudoeste y el centro de Entre Ríos, centro y este de Córdoba y el centro y sudeste de Santiago del Estero.

El SMN indica para el alerta naranja, que las temperaturas "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", mientras que para el nivel amarillo, se advierte que pueden afectar "sobre todo para los grupos de riesgo, como bebés y niños pequeños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas".

En Rafaela, la jornada de ayer estuvo marcada por un cielo mayormente nublado y un viento leve pero caliente y sofocante, transformando a la ciudad prácticamente en un horno, donde la máxima se registró, se acuerdo al Twitter Clima Rafaela, a la hora 16 con 37.8ºC. De todos modos, la sensación térmica estuvo por encima de ese marca. Y como el calor era bastante insoportable, indudablemente muchos se volcaron a las piletas, como para refrescarse un poco y pasar el día con algo de alivio, mientras que otros tantos optaron por algo fresco o por consumir helados. De hecho, las heladerías rafaelinas se mostraron concurridas por la tarde.

Las altas temperaturas que se registran desde hace días en casi todo el país continuarán por lo menos hasta el lunes próximo con máximas que, en promedio, rondarán entre los 35 y 40 grados y mínimas elevadas que podrían activar alertas por olas de calor y temperatura extrema en la región central argentina, aunque se estiman algunas lluvias para el próximo sábado y domingo.

Según indicó el meteorólogo Christian Garavaglia en su columna del sitio Meteored, "la presencia de una circulación regional de cuña (altas presiones) establecida en altura sobre el centro y norte del país fomenta este tipo de situaciones típicas para esta época del año, con solo algunas pequeñas perturbaciones capaces de generar breves periodos inestables que, en combinación con las elevadas temperaturas, pueden favorecer localizados chaparrones y/o tormentas con escasos milímetros de agua". De acuerdo con el experto, "el factor clave esta semana no serán las precipitaciones sino las altas temperaturas, con marcas promedio para este tramo final del año que estarán varios grados por encima de lo esperado en el centro y norte de la Argentina. Esto puede configurar un evento de ola de calor para varias localidades del país".



ARRIBA ROSARIO

Mientras tanto, a la hora 14 de este martes, el termómetro en Rosario marcó 37.6 grados, uno de los valores más altos registrados en estos días de calor extremo de este cierre del año. Pero la cifra no es menor si se tiene en cuenta que con esa marca la ciudad se ubicó a esa hora en el primer puesto en un ranking que mide las temperaturas del país. Así lo confirmaron los números del Servicio Meteorológico Nacional, que en su página web cuenta con un ranking de las localidades con temperaturas más elevadas. Se trata de una medición que es dinámica y, por eso, cambia constantemente. No obstante, debido a la ola de calor que afecta a la zona, Rosario se viene ubicando en los últimos días en el top ten de ese registro. En segundo lugar se ubicó Sunchales, entre las más calurosas del país, con 37.2º C, seguida por Reconquista con 37.2º C. En ese momento, el termómetro en Rafaela marcaba una máxima de 36.8º C de acuerdo al SMN que cuenta con una estación en el Aeródromo de esta ciudad.