La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza esta semana con el calendario de pagos de diciembre, que incluyó nuevos beneficios como el pago de un bono de fin de año para jubilados y pensionados, aumentos en los haberes y el medio aguinaldo. En este marco, las asistencias del organismo a cargo de Fernanda Raverta estuvieron orientadas a apoyar a los sectores con menos ingresos de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.En tanto, ANSES ya adelantó las fechas de cobro de enero para titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.¿Cuándo cobran jubilados y pensionados? El cronograma es el siguiente:• Haberes que no superen los $32.664-Documentos terminados en 0: 11 de enero-Documentos terminados en 1: 12 de enero-Documentos terminados en 2: 13 de enero-Documentos terminados en 3: 14 de enero-Documentos terminados en 4: 17 de enero-Documentos terminados en 5: 18 de enero-Documentos terminados en 6: 19 de enero-Documentos terminados en 7: 20 de enero-Documentos terminados en 8: 21 de enero-Documentos terminados en 9: 24 de enero• Haberes que superen los $32.664-Documentos terminados en 0 y 1: 25 de enero-Documentos terminados en 2 y 3: 26 de enero-Documentos terminados en 4 y 5: 27 de enero-Documentos terminados en 6 y 7: 28 de enero-Documentos terminados en 8 y 9: 31 de enero• Pensiones No Contributivas (PNC) fecha de cobro-Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 4 de enero de 2022.-Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 5 de enero de 2022.-Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 6 de enero de 2022.-Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 7 de enero de 2022.-Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 10 de enero de 2022.ANSES EXTENDIÓ LASUSPENSIÓN DE FE DE VIDALa Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió hasta el próximo lunes 28 de febrero la suspensión de la fe de vida para jubiladas y jubilados que cobren sus haberes a través del organismo previsional.El beneficio extraordinario cuyo plazo límite se había pautado para este viernes, habilita a que los titulares de la tercera edad no tengan que concurrir a los bancos a realizar la acreditación de supervivencia.BANCOS CERRADOSEL PRÓXIMO VIERNESLas entidades bancarias no atenderán al público de forma presencial este viernes 31 de diciembre, tal como sucedió el pasado 24 de diciembre en la previa de la Navidad. El BCRA facultó a los bancos y casas de cambio a otorgar asueto a sus personal con motivo de celebrarse las fiestas de fin de año. No obstante, aclaró que la medida no afectará ni a la atención a través de los canales digitales ni tampoco a las operaciones que se hagan por medio de cajeros automáticos o banca móvil, por lo que la operatoria sería igual a la de cualquier día feriado.