Dirigentes tienen fecha para pedirle la renuncia a Tinelli

Los dirigentes de los equipos de la Liga Profesional acordaron ayer pedirle la renuncia al presidente de la entidad, Marcelo Tinelli, lo cual se formalizaría en una reunión el próximo 11 de enero. El propio Tinelli no concurrió a la reunión realizada en las oficinas del barrio de Puerto Madero, pero además ningún representante de San Lorenzo se hizo presente.

El que sí llamó la atención que estuviera en la reunión fue el vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme, quien no solía tomar parte de estos cónclaves. El ex capitán auriazul llegó a las oficinas de la calle Olga Cossettini 771 vestido de negro, y evitó hablar con la prensa.

La reunión de los dirigentes de los clubes de la LPF se da en medio de la acusación del propio Tinelli de "golpe artero" por parte de sus pares, quienes le recriminan que no están presente en las decisiones del organismo. A la reunión también asistieron Ricardo Carloni de Rosario Central, Luis Chebel de Lanús, Héctor Yoyo Maldonado de Independiente, José Lemme de Defensa y Justicia y David Garzón de Huracán, entre otros.

Los clubes que firmaron la carta para pedir la renuncia de Tinelli son Aldosivi, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes, Godoy Cruz, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón, Platense, Sarmiento y Central Córdoba, Boca, Unión, Newell’s, Racing y Barracas Central.

Ante las diferencias con el presidente de la LPF, unos 19 clubes se ampararon en el Artículo 16 Inciso 8 del Reglamento General de la LPF, que habilita al Comité Ejecutivo -si es que tiene la mayoría, que sería el caso- al cambio de autoridades.

Si bien se deben determinar algunos temas relacionados con la factible transición, si los dirigentes pueden conseguir sacar a Tinelli de su función el cargo quedará bajo la responsabilidad de quien ejerce la vicepresidencia y en un período no mayor a 90 días se volvería a llamar a elecciones. La idea es que Tinelli deje su cargo y en el medio Cristian Malaspina, vicepresidente primero de la LPF y presidente de Argentinos Juniors, se haga cargo de la entidad hasta las elecciones.

Los clubes sin representantes fueron San Lorenzo, Banfield y Vélez. Estos dos últimos, con Eduardo Spinosa (director general de LPF) y Sergio Rapisarda (secretario de LPF), están alineados con Tinelli. Desde River Plate, según versiones, están "fuera de la pelea" porque solicitan que los clubes vuelvan a tener peso sobre las decisiones vinculadas al fútbol argentino.

Riquelme hizo su primera aparición en la LPF y de esta manera acentuó su posición sobre Tinelli. Tuvo una postura crítica cuando Boca jugó con futbolistas de la reserva ante San Lorenzo por el campeonato. La LPF rechazó el pedido xeneize después del escándalo en Brasil luego de la derrota por penales ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores de América.