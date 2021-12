River acelera gestiones por Tomás Pochettino

River ofertó formalmente al Austin FC por Tomás Pochettino. La propuesta es para incorporarlo a préstamo por un año, con opción de compra. El volante central llegó a la MLS en febrero de 2021, proveniente de Talleres y por una cifra de 2,5 millones de dólares por el 100% del pase.

Desde que arribó a Estados Unidos, el rafaelino se hizo un lugar importante en su equipo, que lo consideró jugador franquicia y fue elogiado por el Director Deportivo, Claudio Reyna. Jugó 31 de los 34 compromisos de la Conferencia Oeste, aunque colectivamente la temporada fue negativa porque su equipo acabó anteúltimo. Su posición fue la de volante central adelantando o enganche. Marcó dos goles en todo el año (un doblete ante Houston Dynamo en la fecha 23).

A priori, Austin prefiere vender al jugador que hizo infantiles en Atlético de Rafaela antes de incorporarse a Boca. Como jugador franquicia, la partida definitiva del argentino liberaría un cupo para ir en busca de un nuevo refuerzo y no tener complicaciones con el tope salarial.

Josh Wolff, entrenador de Austin, no pudo enderezar el rumbo de un equipo repleto de talento sudamericano. Además de Pochettino, su plantel contaba con el paraguayo Cecilio Domínguez, el uruguayo Diego Fagúndez y otro argentino, el atacante Sebastián Driussi.

El mediocampista oriundo de nuestra ciudad, en el fútbol profesional, hizo su debut en Primera en 2015 con la camiseta de Boca y jugó su único partido en el xeneize, donde no tuvo más chances y por eso buscó nuevos rumbos. Primero tuvo un préstamo en Defensa y Justicia, donde sumó 47 encuentros y cuatro goles, para luego pasar a Talleres. Producto de sus buenos rendimientos, el conjunto cordobés terminó comprando su ficha en 800 mil dólares en 2019.

Finalmente, en 2021 lo vendió a Estados Unidos tras 60 encuentros y seis goles. River también hizo sondeos por el volante ofensivo Lorenzo Faravelli, actualmente en Independiente del Valle de Ecuador.