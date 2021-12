Más dolor en la familia Maradona

BUENOS AIRES, 29 (NA) - Hugo Maradona, hermano de Diego, falleció este martes a los 52 años en su casa de Monte di Procida, en la provincia italiana de Nápoles, según confirmó La Gazzetta dello Sport. El medio italiano indicó que el deceso se produjo por un paro cardiorrespiratorio y que fue encontrado en la mencionada vivienda, pero no dio más información al respecto.

"Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo más me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mí. Feliz reencuentro! LOS AMO!", expresó Gianinna Maradona en su cuenta de la red social Instagram.

Su hermana Dalma, en tanto, publicó un breve mensaje en el que deseó que descanse en paz y le mandó un "abrazo infinito" a sus hijos Nicole, Thiago y Melina.

Hugo Maradona empezó a jugar al fútbol desde pequeño, al igual que Diego y Lalo, su otro hermano, a los 18 años firmó contrato con el Napoli aunque pronto se fue cedido al Ascoli, que entonces jugaba en la Serie A y actualmente se encontraba con proyectos de fútbol juvenil. El hermano de Diego jugaba en las inferiores de Argentinos Juniors cuando fue citado para la Selección argentina que disputó el Sudamericano Sub 16 de 1985 en Buenos Aires donde fue dirigido por Carlos Pachamé.

Ese equipo en el cual además jugaban Fernando Redondo, Lorenzo Frutos, Fernando Kuyumchoglu y Pedro Salaberry, se consagró campeón al vencer en el partido decisivo a Brasil por 3 a 2, en el estadio de Vélez, con un gol del Turco para darle la victoria a Argentina.

Luego se fue al Napoli, tras lo cual pasó al Ascoli, también de Italia, después emigró a España para jugar en el Rayo Vallecano y tuvo un breve paso por Rapid Viena, de Austria. Además jugó en el Deportivo Italia, de Venezuela, y en Progreso de Uruguay, mientras que su mejor etapa la tuvo en Japón donde entre 1991 y 1998 vistió las camisetas de PJM Futures, Avispa Fukuoka y Consadole Sapporo y se retiró en Argentina, jugando para Brown de Arrecifes.