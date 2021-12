Se aprueba el Presupuesto y no hay definición sobre subsidio a Bomberos

Con la edil Valeria Soltermam contagiada de Covid, su par Martín Racca aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo, la prosecretaria del Cuerpo, Alejandra Barberis en cuarentena preventiva y el concejal Lisandro Mársico esperando los resultados de un hisopado que le practicaron en la víspera, la sesión ordinariade esta mañana, la última del año, tendrá modalidad mixta. Por tanto, el resto de los integrantes del Cuerpo legislativo optarán entre estar presentes en el recinto o hacerlo de manera virtual desde sus hogares.

Tal como como es costumbre, y también como se lo propusieron los actuales ediles, el Departamento Ejecutivo tendrá el presupuesto del ejercicio 2022 antes de que termine el año y esta vez, a diferencia de otros períodos, se lo logrará en base a un gran consenso con excepción del artículo 4°, que establece los movimientos de personal de planta permanente y de los contratados.

Vale recordar que el Gobierno de la ciudad, en sintonía con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) pidió un incremento de 60 agentes para la planta permanente y 20 contratos más para el próximo año.

Fue la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, quien les señaló a los concejales, en la reunión a la que fue convocada la semana pasada, que “el presupuesto 2022 es muy austero en comparación con los anteriores porque en cargos para planta permanente veníamos pidiendo 100 cargos y ahora solo solicitamos 60. Y para los contratados solamente pedimos un incremento de 20” y reforzó su apreciación apuntando que “en la actualidad, el Municipio cuenta 1.256, 4 menos que los cargos presupuestados para 2021”.

En el encuentro, la oposición le solicitó a la funcionaria un detalle pormenorizado de todos los empleados que se encuentran en condición de contratados, para saber cuántos y quienes estaban en condiciones de pasar a planta permanente, y quedó el compromiso de hacerlo llegar, algo que hasta ayer no había ocurrido. En función de esta situación, el bloque de Juntos por el Cambio presentará una contrapropuesta, que, seguramente, será menor al número pretendido por el Ejecutivo y la terminará aprobando.

El otro tema que presentaba posturas encontradas estaba centrado en el inciso c del artículo 6° que fija las condiciones para el movimiento de recursos económicos entre las distintas áreas de Gobierno, pero en la comisión de ayer se encontró un punto intermedio y se acordó el siguiente texto: “cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a $ 1.500.000 (el proyecto enviado por el Ejecutivo establecía $ 2 millones) de cada una de las Secretarias y Subsecretarias excedan hasta un 20% (veinte por ciento) las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación”.



OTROS PROYECTOS

Las novedades para hoy serán la presentación de dos proyectos que tendrán directamente tratamiento sobre tablas: la donación del terreno para la construcción del Cuartel de Bomberos Voluntarios, elaborado por el oficialismo -ya anunciado la semana pasada-, y otro, autoría de Juntos por el Cambio, que determina la creación de un fondo con el superávit que arroje el cobro en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) con destino a infraestructura del microcentro donde se cobra. Vale recordar que la cesión del predio a Bomberos Voluntarios venía contenida en el veto propositivo que envió el Intendente Castellano a la ordenanza que sacó la oposición otorgando un 1,5 % de la recaudación de Derecho de Registro e Inspección (DReI) y Tasa General de Inmuebles (TGI) por dos años (el proyecto del oficialismo que proponía un 0,5% y por un año), pero la oposición no vio con buenos ojos que se la incluya en ese instrumento legal y el Ejecutivo decidió eliminar la donación y enviarla al Concejo dentro de una ordenanza.

A su vez, Leonardo Viotti, de JxC, adelantó que su bloque ingresará un proyecto que lo otorga al Paseo del Centro la mitad de la “utilidad” que deja el cobro de la ZEC, tal como lo solicitaron los comerciantes del sector en la reunión que la semana anterior mantuvieron con los ediles, lo cual no convence al oficialismo. ¿Se viene un nuevo veto?.

A propósito de la ZEC, también se fijarán nuevos importes. La hora pasará de $ 20 a $ 30, en tanto que los 30 minutos, que están en $ 10 se elevaría a $ 15, aunque una moción propondría mantenerlo en ese valor a los que lo abonen a través de la aplicación y llevarlo a $ 20 a quienes los que hagan con pago en efectivo.

Por otro lado, 4 proyectos que tuvieron despacho de comisión, el lunes, serán aprobados esta mañana. El primero de ellos es la prórroga solicitada por el Ejecutivo para extender hasta el 31 de Marzo de 2022, el plazo de vigencia para la contratación directa para adquirir alimentos, insumos, bienes y servicios necesarios para asegurar la continuidad del normal funcionamiento de la gestión Municipal, atendiendo a que “aún persiste el contexto de dificultad económica en nuestro país”.

Las otras dos son movimientos presupuestarios. Una de ellas relacionada a incrementos de partidas y redistribución de recursos entre distintas áreas del Gobierno, mientras que la otra es para hacer frente a los aumentos salariales dispuestos en la paritaria de los trabajadores municipales. La última se trata de una minuta de comunicación presentada por los concejales del Frente de Todos (Solterman y Racca) para crear el programa “A la par, más educación, más trabajo”, que tiene como objetivo el de promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo del trabajo.



¿Y EL VETO PROPOSITIVO?

A pesar de que tuvo despacho por el lado del oficialismo, de acuerdo a lo escuchado en la comisión de ayer, las bancadas opositoras no estarían decididas a aceptar el veto enviado por Castellano, pero al no contar con los dos tercios de los votos necesarios para rechazarlo, el instrumento empleado por el Ejecutivo entrará en vigencia luego de que transcurran las próximas 5 sesiones del Cuerpo, algo que se estima ocurriría allá por comienzos de marzo. La decisión de Juntos por el Cambio, a la que se puede sumar Lisandro Marsico, del PDP-Frente Progresista, ocasionará un perjuicio importante a Bomberos Voluntarios que no cobrarán el aporte en los próximos dos meses. Las discrepancia opositora se debe, según consideran, a las “desprolijidades” que presentó el veto propositivo, entre ellas y la más gruesa, la falta de precisión que presentaba la redacción que modifica el primer artículo. También sostienen que habría que analizarlo con más tiempo.



DATOS DE LA ZEC

De acuerdo a la información brindada por la concejal Brenda Vimo, los ingresos del 2021 por cobro del estacionamiento medido en el microcentro ascienden, por estos días, a $ 12.552.617. En tanto que los egresos suman $ 8.606.376, discriminados entre: convenio UTN ($ 6.307.066), personal municipal ($ 2.297.110) y gastos oficina ($ 2.200). La diferencia arroja un saldo positivo de $ 3.946.240.

Parte de lo recaudado ($ 6.073.495), fue reinvertido en seguridad para las arterias del microcentro, trabajos que están a cargo del departamento de Ordenamiento Vial e Ingeniería de Tránsito y entre los que se pueden mencionar: demarcación de sendas peatonales, ochavas, vedas de estacionamiento. Las intervenciones también llegan a otras avenidas de la ciudad, a las escuelas y a diferentes barrios y mantenimiento de ciclovías y ciclocarriles. También se reveló que el 78 % de los usuarios abona con carga virtual y el 22% compra tiempo al contado.