Tras los pasos de San Martín: padre e hijo recrearán el Cruce de los Andes

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Desde estas mismas páginas, once años atrás destacábamos el emprendimiento de un joven profesional de nuestra ciudad, el escribano Andrés Remondino que, admirador de la gesta sanmartiniana y los valores de nuestro héroe máximo se decidió a imitar su esforzado cruce de la cordillera para dar la libertad a otros hermanos latinoamericanos. Hoy, está pronto a reiterar la actividad, pero esta vez con un significativo agregado, el acompañamiento de su hijo Alfredo.

Hemos entrevistado a ambos protagonistas y a continuación brindamos sus respuestas.



¿Es esta la segunda vez que emularás la histórica actividad de San Martín?

"Sí, este evento lo hice en 2010, por el Paso de Uspallata . Por ser una experiencia de vida, casi que única, me había propuesto volver a hacerlo, de la mano de alguno de mis hijos, para poder compartir ésas vivencias".



¿Cómo fue la selección para poder participar?

"Se dilató bastante. Nos inscribimos en enero de 2020, y participamos en forma virtual del proceso de selección durante toda la era pandémica del año pasado. Más ocurrió que sobre noviembre 2020, nos comunicaron que no se haría por causa de no estar garantizado el aspecto logístico (asistencia, comida, ganado, baqueanos, etc). Así fue como pasamos a 2021, inicialmente seguimos asistiendo a cursos y charlas virtuales, y a mediados, nos comunicaron que estaba confirmada la selección de ambos".



¿Qué día se iniciará el cruce?

"El 15 enero 2022".



¿En dónde?

"Desde la histórica localidad de “ El Plumerillo”, Mendoza".



¿Cuánto tiempo se estima que se extenderá?

"Diez días, hasta el 24 enero 2022".



¿Cómo lo llevarán adelante y cuántos son los que participarán?

Esta vez, participaremos formando en la Columna que cruzará por el Paso de los Patos cuyo número aproximado de integrantes es entre 25/30. Esta, es el que estuvo comandado bajo a las órdenes directas de J. de San Martin. Este sector, uno de los más puros, duros, y aislados de la Cordillera, está alejado de todo centro urbano, inaccesible para vehículos a rueda, por cuanto cualquier eventualidad emergencia o evacuación, se hace por medios helitransportados. Rodeados de un medio natural al tiempo que bellamente agreste, y también agresivo, se cabalga entre los 2000 msnm y 5000 msnm, con temperaturas tope que pueden llegar hasta los -25 º.

"Con el pasar de los días, transcurriremos por los parajes de Alvarez Condarco, Peñon, Los Lepes, Sardinas, Vega del Cura, Manantiales, y Uspallata".



Alfredo: ¿qué fue lo que te impulsó a intervenir?:

"La aventura de cruzar los Andes a caballo y conocer un poco más de nuestra historia".



¿Qué sentís por nuestro máximo héroe nacional?

"Admiración, en esa época a nadie se le ocurría cruzar los Andes a temperaturas -0 para luego, con las pocas fuerzas que quedaran, luchar y ganar la libertad de Chile y Perú".



Tus amigos ¿comparten este entusiasmo?

"Diría que por la parte de la aventura si, a casi todos les gustaría, pero por la parte histórica no creo que les interese tanto nuestro pasado".

Falta un poco más de dos semanas para la partida, deseamos a ambos que puedan concretar exitosamente la actividad y que el logro colme sus expectativas.