¿Cómo deben ser los cuidados para festejar?

Las fiestas son siempre motivo de celebración y de reunión con familiares y amigos. Pero este año, al igual que el anterior, las dudas sobre cómo festejar sin dejar de cuidarnos son una parte fundamental de la organización debido a la pandemia por COVID-19 y principalmente, por la nueva cepa Ómicron. Por ello, la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, comparte una serie de recomendaciones para poder celebrar de forma segura y respetando todos los cuidados.Ante la llegada de fin de año y las celebraciones que representa, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a las autoridades de los países con transmisión generalizada de COVID-19 considerar seriamente la posibilidad de reducir las reuniones masivas.Por ello, el objetivo epidemiológico en el momento actual en la Argentina es contener y retrasar la transmisión comunitaria de nuevas variantes de preocupación, continuar aumentando las coberturas de esquemas completos de vacunación y sensibilizar y fortalecer las medidas no farmacológicas de prevención en la población.Si bien durante una pandemia no existen fiestas sin riesgos, la Directora Médica de OSPEDYC, comparte una serie de recomendaciones para que las reuniones que se lleven a cabo, se realicen de manera segura, teniendo en cuenta todos los protocolos, minimizando la probabilidad de contagio y propagación del virus:Iniciar o completar los esquemas de vacunación de acuerdo a las recomendaciones vigentes.Todas las personas a partir de los 3 años deben tener dos dosis de vacuna.Aquellos de 50 años y más que hayan recibido como esquema primario vacuna Sinopharm y aquellos de 3 años y mayores inmunocomprometidos deben recibir una dosis adicional para completar su esquema.Aquellas personas que hayan recibido la segunda dosis de la vacuna hace por lo menos 6 meses, deberán recibir dosis de refuerzo, de acuerdo a los planes de vacunación vigente.Mantener una ventilación cruzada y continua de los ambientes compartidos con personas no convivientes (reuniones sociales, trabajo, escuela, espacios recreativos y todo otro espacio cerrado compartido.Consultar de manera temprana ante la presencia de uno o más síntomas compatibles con COVID-19.Respetar de forma estricta el aislamiento (para casos de COVID-19) y cuarentena (para contactos estrechos de casos de COVID-19).Asimismo, la profesional de OSPEDYC remarca que, es importante tener presente aquellas medidas de prevención que se están cumpliendo desde el inicio de la pandemia, tales como:Lavarse las manos con frecuencia, usando agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.Mantener una distancia de seguridad con las personas presentes.Utilizar mascarilla -debe cubrir la nariz, la boca y el mentón- en lugares cerrados y al aire libre cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico de otras personas no convivientes.No tocarse los ojos, la nariz ni la boca.Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo descartable al toser o estornudar.En caso de malestar, fiebre, tos o dificultad para respirar, quedarse en casa y buscar atención médica.En el mes de noviembre fue presentada la nueva variante de Coronavirus “Ómicron” y declarada “Variante de Preocupación”. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento, las pruebas de RT-PCR en tiempo real recomendadas para encontrar el SARS-CoV-2 continúan detectando esta y todas las variantes.“Cuanto más circule el virus causante del COVID-19, más oportunidades habrá de que sufra cambios y mute. Por eso, es fundamental ampliar el acceso a las vacunas para todo el mundo y hasta que todos no estemos vacunados, es necesario tener todos los cuidados preventivos para evitar expandir el virus y festejar unas fiestas tranquilas. ”, concluye la Dra. Valeria El Haj.